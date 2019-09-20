母質疑戶頭不尋常轉賬 女子賭氣離家出走





（怡保20日訊）30歲華裔女子2年前曾離家出走約20天，過後在森美蘭州馬口被尋獲，日前她又因事與母親發生爭執再度出走，至今下落不明，令家人非常擔憂，母親透過記者會哭求她盡快回家，也希望大眾協助她尋女。

失踪女子梁佩儀曾於2017年12月20日離家出走，母親在她失踪期間向劉國南求助召開記者會尋人，直至翌年1月，她被人發現在森州馬口，之後在當地馬華領袖的安排下，攜帶家人前往布城接她回家。豈料相隔不到2年，梁佩儀再度於週四（19日）離家出走。

霹州馬華公共服務及投訴局主任劉國南說，據失踪女子母親伍秋嬋告知，本月13日，一名看起來五十多歲、自稱是她女兒“乾爹”的男子，前往她與丈夫工作的地方，即華林市大馬巴剎，持數張匯款單據，要向他們索回一筆1萬5500令吉欠款，並指這筆款項是6個月前借給他們女兒作為償還父親欠大耳窿債務的費用，且對方還追收現金，不要銀行過賬。

“經過查問，梁佩儀當時說不曾拿過'乾爹'的錢，之後追問下，他們才獲知女兒的銀行提款卡交給一名朋友梁美容（譯音）保管。

2年前曾離家出走20天

“梁佩儀不願告知這名朋友的聯絡方式，過後雙親將此事告知那位'乾爹'，卻從他口中獲知梁姓女子的聯絡號碼，才恍然大悟原來大家都認識對方。”

他告知，伍秋嬋隨後陪同女兒於本月17日前往銀行查證，發現3月7日至23日共有8次進出賬目，記錄顯示每次錢匯進，瞬間就被人提出了，疑是雙方已約定匯款和提錢的時間。根據記錄，進賬的總額達2萬200令吉，而出賬的總額則達2萬188令吉40仙。

他指出，當銀行職員獲悉母女倆前來查證的原因後，也認為類似的進出賬非常可疑，加上提款卡在他人手裡，為免戶頭被濫用，就勸她們馬上關掉銀行戶頭。

“伍秋嬋因此事不斷責問女兒，最終兩人發生口角，相信女兒是一氣之下離家出走。”

說起梁佩儀，母親伍秋嬋淚灑記者會，懇求女兒快點回家：“女兒，你快回家吧，媽媽很掛念你，舅父、阿姨和弟妹都很掛念你，舅父每次找你找到一兩點才做生意，你是由他們照顧長大的。”

她坦言，由於她平時對女兒比較嚴厲，給女兒感到媽媽不疼愛她，因此女兒有什麼事情都只跟父親或舅父說，反之對她則是三緘其口。

伍秋嬋希望若有人收留了女兒，希望對方可以讓女兒回家。

出席記者會的包括該局副主任袁展豪及胡永勤、委員張接莉及陳楓溦。

跑3警局報案錄供

劉國南昨天陪同家長跑了3所警局報案及錄口供，他促警方針對梁佩儀戶頭可疑的進出賬目展開調查，因匯款及提款都非常可疑，或許跟梁氏失踪有關。

他指出，商業罪案調查官指匯款者是透過匯款機進賬，只有匯款收據沒有姓名，無法追查；至於提款者，或許閉路電視有拍攝到，但相隔超過3個月應該沒有存檔了，因此無法從這角度展開調查。

不過，他親自到銀行查詢，職員告知只要有出入賬的記錄，就有辦法追查地點，同時查看閉路電視，相信存檔不會在短短數月就被刪除，但這一切只能由銀行戶頭的主人及警方才有權要求銀行翻查。

“如今當事人已經失踪，惟有警方能作出調查，因此希望警方不要放過任何一個線索，相信這有助於早日找回梁佩儀及揪出濫用戶頭的人士。”

他也呼籲任何人若發現梁佩儀，可直接攜帶她到附近警局，以確保她的安全，或聯絡他012-5321128。

劉國南也在現場嘗試撥打梁佩儀的兩個手機號碼，但一個接通無人接，另一個則無法接通。