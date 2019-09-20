排隊30小時可賺1個月薪水 越南團飛獅城搶購蘋果手機

（新加坡20日訊）越南“蘋果團”又來了！千里迢迢來獅城買最新的蘋果手機，有人願為心頭好排隊30小時，有些人則為賺錢而來，來排隊的越南買家受訪稱，來一趟獅城就可賺到一個月薪水。

蘋果新手機今早8時在新加坡正式開賣，記者昨晚走訪烏節路的蘋果手機專賣店，看到約500人在店前排隊，當中超過九成是越南買家，排在前50名的清一色是越南人。

成功搶到第一位的黎萊恩（28歲，商人）和4名友人昨天凌晨從胡志明市飛抵樟宜機場後，直接就到烏節路的專賣店，從凌晨2時開始排隊，一直到今早8時進入店內買手機，前後共排隊30個小時。

黎萊恩說：“新加坡是最靠近越南的蘋果手機專賣店，我們想要第一時間擁有蘋果的新手機。”

蘋果公司規定每人一次最多購買兩台手機，黎萊恩一行五人都打算購買兩台Iphone 11 Pro Max手機，一台自用，一台幫親友購買。

黎萊恩為心頭好而來，但也有越南人是把握這次賺錢機會而來。

一組30人的越南團同樣昨天凌晨抵達城就直接到烏節路排隊，他們今早買了手機後便搭乘中午的班機回國，抵新兩晚都露宿烏節路街頭，連酒店住宿費都省下。

已連續三年來獅城排隊買蘋果手機的也特（28歲，市場營銷員）形容，售價1799新元（下同．約5500令吉）的64GB Iphone 11 Pro Max，帶回越南可賣約2200新元（約6600令吉），一台手機轉手就可賺400元（約1200令吉），幸運的話甚至可賺600元（約1800令吉）。

他指出，扣除200元（約600令吉）往返的機票錢和約50元（約150令吉）食物和交通費後，來一轉獅城帶回兩台手機可淨賺約550元（約4500令吉） ，相等於當地大學畢業生的一個月薪水。

他說：“蘋果手機在越南有很高需求，不用害怕賣不出，有很多人來之前手機都已經被訂了。”

上網預購隆少年最先買到新手機

不想漏夜排隊，吉隆坡少年上網預購，成為烏節路專賣店首位購得新手機的顧客。

來自吉隆坡的艾迪德（Aidid Haiqal，17歲）與姐姐今天凌晨飛抵新加坡，早上6時便趕往烏節路排隊領取手機。

他受訪時說：“我們花3400元（逾萬令吉）買了兩台手機，雖然在店外排隊時沒搶到第一位，但能夠最先買到手機，我感到雀躍萬分。”

蘋果公司發言人透露，位於星耀樟宜的專賣店，昨晚也出現大批人潮漏夜排隊。

除了兩家蘋果專賣店，分銷商店外也排起長長人龍。位於濱海廣場的豐城（Gain City）今天清晨5時，已有幾十名公眾坐在店外等候。

這3款新手機iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max，本地售價從1149元、1649元及1799元起跳。

中泰印 “果粉”沒來捧場

今年幾乎只剩越南人排隊，泰國和中國“蘋果粉”到哪去了？

往年蘋果新手機開賣，漏夜排隊的買家除了越南人，也有泰國、中國、印尼等國家的蘋果粉都等著搶購新手機，今年據稱只剩下越南人撐場，其他國家的買家都不見踪影。

泰國蘋果粉阿羅哈受訪時說：“以前泰國要等幾個月才能買到蘋果新手機，但現在只比新加坡遲5天就能買到了，而且自蘋果手機兩年前提高價格後，有蘋果粉也改用了華為和Oppo手機。”

另一位不願具名的中國蘋果粉則說：“因為中美貿易戰的關係，部分中國人都不用蘋果手機了，因為會被身邊的朋友嘲諷，有些公司甚至明文規定員工不得使用蘋果手機。 ”(LSL)