【煙霾來襲】氣象局造雨 檳雪霹霾害緩解

（檳城20日訊）我國氣象局昨天在國家天災管理機構及大馬皇家空軍配合下，在雪州、霹靂及檳城布雲造雨，這些州屬之後也局部有雨，霾害情況有所緩解。

檳島敏登嶺及浮羅山背空污指數曾在過去兩天突破200點，達到非常不健康水平；截至今午2時，這兩個地區的指數已分別回落至95及93點，脫離不健康水平，回到中等水平。

浮羅及敏登嶺回到中等水平

北馬另外7個地區的空污指數全都處在中等水平，即加央76點、浮羅交怡84點、亞羅士打78點、雙溪大年80點、居林83點、詩布朗再也88點及北海78點。

根據我國氣象局空污指數網站，截至今午2時，在全國總共68個檢測地點中，砂拉越的斯里阿曼的霾害情況最嚴重，指數達到412點，是全國唯一空污情況處在危險水平的地區。

另有3個地區空污指數介於201至300點，即非常不健康水平。這些地區都位於南砂，即古晉239點、泗里街217點及三馬拉漢212點。

空污指數介於101至200點，即不健康水平的地區則有17個，主要集中在中馬區，包括吉隆坡峇都慕達151點、蕉賴145點；布城136點；雪州佐翰瑟迪亞143點、八打靈再也135點、莎亞南127點、巴生109點、萬津111點；森州汝來135點、芙蓉110點；柔佛昔加末101點；霹靂怡保打昔128點；登嘉樓勿述107點。

空污指數處在不健康水平的東馬地區則有砂拉越詩巫179點、沐膠130點、美里104點及民都魯106點。

其餘47個檢測地點的空污指數則在51至100點之間，屬於中等水平。

突然停課 食堂食物怎麼辦？ 業者把食物送到福利機構

檳州教育局於剛過去的週三上午突然宣布上午班學生提早放學及下午班停課，不僅打亂了家長的行程，也對學校食堂業者帶來困擾，已準備好的食物及食材該怎麼呢？

一名在本地中學食堂售買麵食的業者今日接受光明日報記者訪問時說，為避免食物浪費，不少業者當天選擇把已煮好的食物送到老人院、孤兒院等福利機構，希望能惠及有需要的群體。

他說，至於還未烹煮的食材，妥善儲藏即可。業者認同教育部提前至少一天宣布隔天是否停課的做法，不僅方便家長，也有助學校食堂業者訂購食材。

漁協：受煙霾惡化影響 全國海產劇減

（亞羅士打日20訊）全國漁民協會主席阿都哈密說，全國超過10萬漁民受煙霾惡化影響，海產產量劇減。

“吉州有超過4000名漁民在這個月內飽受暴風雨和煙霾的影響，在減少出海作業後，魚價稍微漲價。”

阿都哈密日前接受訪問時說，漁民減少出海，是擔心煙霾影響在海上的能見度，避免在海上發生迷失或撞船事件，尤其許多商務船及漁船都在馬六甲海峽不斷穿梭。

他提及，船隻迷失方向往往會闖入外國海域邊境，建議漁民攜帶指南針和溝通器材出海，作為求助之用。

他也呼籲漁民節省開銷，為了自身安全和健康著想，最好減少出海，相信過一兩星期天氣會恢復原狀。