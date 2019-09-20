楊巧雙：應對天災 應教年輕人求生技能

（吉隆坡20日訊）婦女及家庭發展部副部長楊巧雙說，科技和網絡發達造成許多年輕一代不具基本的戶外生存技能；因此，她鼓勵非政府組織共同努力，教育人們重拾基本的生存技能，以應付不可預知的天災。

她在由衛理救援賑災事工（MCRD）主辦的亞洲基督教救援賑災研討會致詞時指出，根據2018年的數據，該部屬下的福利部有186名輔導人員和心理師，全國共有893個心理支援隊及1萬1000名註冊的志願者，為災民的心理創傷提供輔導及治療。

她認為，我們必須時時做好準備，應對天災，除了基督徒組織，也希望能聚集更多不同宗教的團體包括佛教，在救災行動上有更好的協調。通過救援團體相互協調與合作，才能避免資源的浪費。

衛理救援賑災事工主席李祖國說，這是亞洲首次舉辦亞洲基督教救援賑災研討會。本次研討會共有來自13個國家及地區180名代表出席，包括中國、香港、印尼、寮國、緬甸、尼泊爾等地。

他表示，亞洲開發銀行日前公佈全球每年因自然災害造成的經濟損失多達1兆美元（約4兆1810億令吉），亞洲的損失佔了近一半全球損失。

“衛理救援賑災事工不僅提供天災救援，也與世界宣明會（World Vision）、慨施救災事工（CREST）及國際救災聯盟（IDRN）等組織合作，幫助我國的原住民及難民。”

上述研討會旨在提高公眾對災難的認識與意識，同時希望能提供交流平台，讓我國災難救援的非政府組織與亞洲各國的組織能相互連接及合作。

指伊黨再妖魔化火箭

針對伊黨署理主席端依布拉欣早前指行動黨推行基督教化議程一事，楊巧雙聲稱，這已非第一次反對黨將行動黨妖魔化（bogeyman），在馬來族群中製造恐慌。

她指出，檳城和雪蘭莪都有這類威脅紀錄，但慶幸的是人們並沒相信；在重建馬來西亞的路上，我們仍面對反對派不斷營造種族和宗教恐懼的挑戰。

她籲請人們不要相信這些不實言論，全是政治因素，行動黨毫無畏懼。

“舉辦基督教研討會是公開的，沒有不可告人的議程，歡迎對於這類活動有顧慮的人參加，進一步瞭解。”

出席活動者尚有馬來西亞衛理公會會督王懷德牧師、英文年議會會長再也古瑪牧師、華人年議會會長郭漢成牧師、亞洲基督教救援賑災研討會主席盧道遠及國家天災管理機構（NADMA）災情緩解組主任扎麗娜。