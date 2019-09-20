威省封閉式養豬場 簡化申請期限快到









（威南20日訊）封閉式豬舍簡化申請期限只剩下3個多月，全威省有156個養豬場，但進圖申請者不及半數，至8月杪只有56個養豬場圖測獲批，其他申請仍在審核中。

這156個養豬場分別是威中6戶、威北76戶，威南74戶，而56個獲批的養豬場是威中3戶、威北32戶、威南21戶。

凡提呈必獲批

威省市議員王育璇受詢時指出，為了推動封閉式豬舍，當局為豬農提供很大的便利，凡他們提呈的圖測都獲批，沒有一個被拒。去年市政局和獸醫局更聯手在平安村和華都村為豬農主辦講解會，但以目前的數據來看，業者並沒有太積極申請。

如果根据現有條例，申請將傳統豬舍轉換為封閉式的程序非常漫長，而且涉及開銷也很高。市局放寬條例包括豁免規劃准證的申請、豁免因違建的10倍建築圖測費罰款，只需繳付一般費用、檳州政府更豁免土地轉換手續。簡化申請程序期限是到今年12月31日，州政府將在明年開始執法。

根據武吉淡汶區州議員吳俊益的了解，豬農是擔心圖測被拒，以及圖測獲批後不能負擔費用而躊躇，也有部份存有僥倖心里，希望州政府會再度展延期限或執法。

他強調，2016年養豬法令肯定落實，豬農若要永續經營，應該投資有防疫功能和降低環境污染的封密式豬舍，而且可以提升長期收成，越遲興建費用可能會越高。

王觀洲：減80%臭味 提高母豬生產量

威南豬農曾試用多種降低排污的養豬法，包括“無排菌床養豬方式”與“發酵床養豬法”，最終還是封密式豬舍較為適用在炎熱的國度。檳威農牧聯合會副主席暨王兄弟農場東主王觀洲說，實驗效果顯示，封密式豬舍能減少80%農場臭味和蒼蠅問題

在威南，單單華都村就有44戶養豬場，最小規模的有50、60頭母豬，約2、3戶，最大規模的是王兄弟農場，有1萬5000頭豬。

做為威南縣規模最大的養豬農場，華都村王兄弟農場用3年時間，入資800萬令吉率先興建9間大小封閉式豬舍，雖然距離13間還需要約2年時間，但實驗了3年，效果顯著，業者認為此計劃費用雖然提高，但能確保養豬業與時並進，永續發展。

王觀洲認為，封閉式農場是未來趨勢，如果繼續使用傳統開放式豬舍，豬舍、肉雞、蛋雞農場，臭味和蒼蠅問題無法改善。

“封閉式豬舍好處多，除了解決最棘手的環境問題，最重要的是豬隻在良好環境下成長，少生病、快長大，母豬產量又高。”

“開放式豬舍最少要用半年才能養到110公斤，在封閉式可以省節兩星期的時間，豬隻少生病，5個月半就有這個重量了。母豬生產也一樣，開放式農場一般只能生8至10頭小豬，而封閉式能產10至12頭，封閉式穩定性更高。”

他說，封閉式農場全世界都在用，它是改善環境最好的方式。