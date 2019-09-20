被非法運輸彈藥​ 聯邦快遞機師廣州被捕

（華盛頓20日訊）美國媒體報導稱，中國警方在廣州逮捕了一名聯邦快遞（FedEx）機師，該機師被指控非法運輸彈藥。聯邦快遞公司證實了該消息。

據《華爾街日報》9月19日報導，中國警方日前在廣州逮捕了一名聯邦快遞（FedEx）機師。報導稱，該機師是一名前美國空軍機師，名叫Todd A.Hohn，他在一周前等待飛往香港家中時被拘留。

Hohn家族的一名律師向《華爾街日報》確認，他被中國方面拘留。

知情人士稱，中國當局在Hohn的托運行李中發現裝有非金屬氣槍彈丸，指控Hohn非法運輸彈藥，並已開始進行刑事調查。

另據中國官媒《環球時報》今天（20日）報導，北京時間20日凌晨，美國聯邦快遞公司在發給該報的回復中證實，該公司一名機師在廣州被抓，目前處於保釋階段。

聯邦快遞在回復中並沒有指明他被警方逮捕時被搜出什麼樣的物品，但表示會繼續與相關機關合作，搞清事情的真相。

快遞業專家趙小敏接受《環球時報》採訪時表示，這件事充分說明了聯邦快遞目前面臨著“屋漏偏逢連陰雨”的境地。他說，“這一次如果確實如《華爾街日報》所說是涉及運輸裝有非金屬氣槍彈丸，就屬於刑事案件了，充分說明這家企業在管理上存在嚴重的漏洞，這將對聯邦快遞在中國的聲譽造成致命的影響，會有不可挽回的損失。”

聯邦快遞此前已屢次因違法事件在中國被查處。

（聯合早報）

文章來源： 星洲網2019-09-20