選委會批准標誌土權黨 “斧頭”上陣選舉

（吉隆坡19日訊）馬來西亞土著權威黨（PUTRA）主席拿督依布拉欣阿里聲稱，選舉委員會經於兩天前批准使用“斧頭”的政黨標誌參選，該黨已準備好面對隨時可能發生的補選或選舉。

他於今日在土權黨總部召開的記者會上說，隨著選舉委員會列出各種條件，使候選人更易參與選戰，如今參加選舉已不像以前那樣要花費許多錢，而且現在還可以使用社交媒體進行宣傳。

他也表示，該黨所有領導層和會員對照顧與捍衛馬來人和伊斯蘭的政黨得以創建感到興奮。

依布拉欣阿里也在記者會上宣布數項人事委任，即該黨原任總秘書阿沙阿里曼因不小心跌入水溝，導致腰背骨斷裂，總秘書一職因此已交給博漢扎卡里亞擔任。

他說，在第12屆大選為國陣上陣帝帝皇沙國席選舉的拿督阿茲嘉瑪魯丁受委為土權黨通訊主任，而馬來西亞登嘉樓大學教授莫哈末阿茲米則受委為最高理事。

指學者專業人士想入黨

他說，有許多35至60歲的來自不同背景的學者、專業人士、政府高層和官員等人願意加入土權黨，成為重要的理事和會員。

依布拉欣阿里透露，土權黨將於9月28日（六）下午3時在甘榜賓達草場主辦馬來西亞土著權威黨推介會。

“推介當天會宣布政黨理念與目標，同時有政治演講、表演等，歡迎各界出席支持。”

他表示，該黨向社團註冊局提呈全國112個分會的申請，多數已收到批准信件，尚有30個還在審理中，而那些收到批准信件的分會可以盡快召開各小組會議。

依布拉欣阿里聲稱，除了砂拉越，土權黨在西馬半島和沙巴都設有支會。

“雖然我們還未有砂拉越支會，卻已收到一些人士要求在當地開設。”

土權黨於5月8日獲得社團註冊局的註冊批准，讓該黨為土著、伊斯蘭及國家的福祉與權益鬥爭。