水警至今破逾億贓物 鑑定3私煙集團首腦

（吉隆坡19日訊）大馬水警總指揮官莫哈末尤索夫披露，水警今年至今已偵破5645宗不法之徒闖進我國海域進行走私活動的案件，起獲1億8071萬9986令吉的贓物，當中偵破最多的案件是走私香煙及酒等貨物，有4231萬7730宗。目前，警方已鑑定3名負責走私菸酒集團首腦的身份，這些首腦都是本地人。

莫哈末尤索夫今午配合他上任1年後，在武吉阿曼水警總部召開記者會上說，水警從年初至今偵破的走私活動案件，比去年同期加了1551宗案件，去年同期警方偵破4094宗走私案件，起獲8152萬零580令吉贓物。

“走私香煙及酒等貨物是水警偵破最多的案件，緊接著是非法漁船進入我國海域的案件，有3987萬7483宗，水警也在這段期間偵破92萬8807宗走私毒品案。”

他透露，幾乎每個星期都會有3到4宗案件，這也為何水警偵破案件逐漸增加。

他說，走私集團會將大船停放在深海海域，然後派出小船將走私物品如香煙及酒等運上岸，此外警方也發現走私集團會在岸邊的樹上按裝閉路電視來躲避警方逮捕。

另外，莫哈末尤索夫說，警方已鑑定3名負責走私菸酒集團首腦的身份，這些首腦都是本地人。一旦這些人被捕，他會建議警方援引2001年反洗黑錢與反恐融資法令（AMLA）法令來對付他們。

今年7月，全國警察內部安全及公共秩序部總監拿督斯里艾克里沙尼指出，警方已鎖定4個主要操控我國黑市的走私集團，雖然這些集團分子相繼在警方行動中落網，但幕後操控者依然逍遙法外。這4個走私集團由本地人操控，除了聘請本地人之外，也聘用外勞負責運輸工作，例如擔任羅里司機、搬運工人和倉庫看守員等。

柔到雪邦180海里海域是走私熱點

莫哈末尤索夫透露，柔佛到雪邦180海裡的海域距離是走私熱點，走私集團在這個區是走私菸酒毒品，因此警方會對付那些販賣走私香煙的商店。

“東海岸非法捕魚活動最為常見，經常會有鄰國船隻入侵我國海域非法捕魚，原本只可以在35海裡捕魚的，這些人卻強硬駛進5海裡來捕魚。”

至於沙巴，他說，走私石油等天然氣最為罕見，而砂拉越地區是走私木材為主。

莫哈末尤索夫說，由於大馬水警陸續偵破多宗案件，再加上水警目前的資產有限，為此他希望政府能夠批准他們多增幾艘巡邏船，以加強我國海域的巡邏，避免被非法入侵。