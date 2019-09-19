澳門騙局再出手 恐嚇威逼轉走男子1.6萬

（關丹19日訊）詐騙集團再出手，撥電給一名華裔男書記指對方涉及3宗騙案，經過一番恐嚇威逼，騙走受害者銀行里1萬6000令吉存款。

這起澳門騙局案件發生在淡馬魯瓜拉吉撓花園，一名華裔中年書記於8月29日（星期四）早上9時左右，在家裡接到一通詐騙來電，對方安排好馬電訊公司職員和檳城警區總部警官先後與事主對話，再藉故讓事主通過銀行匯款方式，將自己的存款分為4次全數匯到2個由對方提供的戶頭號碼。

彭亨州商業罪案調查主任華茲爾今天向媒體如是披露。

指電話號碼涉詐騙案

他指出，58歲事主報案指稱，對方來電介紹自己是馬電訊職員，經檢查發現事主名下有3個電話號碼與詐騙案件有關，其後為了讓事主信服，該職員將電話接通給另一名黃姓“警官”。

“黃警官自稱在檳城警區總部任職，他命令事主將銀行存款交出，讓警方調查他是否真的涉及詐騙案。”

他說，事主聽信該名假警員的說詞，於同日下午2時34分以匯款方式，先後4次將1萬令吉匯給一個巫裔人士的戶頭號碼，一小時後又前往銀行櫃檯匯款6000令吉到另一個巫裔人士的戶頭號碼。

“假警官之後通知事主等候調查結束，一星期後會將他的存款歸還，不過截至今天，事主仍未拿回自己的積蓄。”

華茲爾說，文德甲警方已經接獲該起投報，案件將在刑事法典420條文下進行調查。