醫療舉動危及公眾安全 女子非法綁牙判罰5萬





（勞勿19日訊）25歲自僱女子因為非法替人安裝牙箍而被控上勞勿地庭，今日罪名成立，被罰款5萬令吉。

地庭法官馬茲蘭也諭令，若被告無法繳付罰款，則以坐牢10個月代替。

女子被控在今年2月22日下午3時55分，在文冬富裕花園一間住屋內犯下有關罪行。

負面影響牙科人員

她被控非法經營診所，為公眾進行綁牙服務，抵觸1998年私人保健設施與服務法令（586法令）第27條文。

被告觸犯的罪行可以在相同法令第4（1）條文下被控，第5（1）（a）條文下被罰款最高30萬令吉，或監禁6年，或兩者兼施。

女子向地庭請求最低懲罰，主要是他無能力繳付罰款。

“我是7名兄弟姐妹中的大姐，他們都在求學中，父親身患多種疾病。”

控方衛生部代表阿布巴卡醫生和諾再茲里阿布沙瑪呼籲法官判以相等刑罰，因為被告非註冊醫生，她的醫療舉動將會危及公眾的生命安全。

阿布巴卡說，被告的舉動也給醫務人員、牙科人員，以及衛生部帶來負面影響。

柔今年接5無牌牙醫投報

（峇株巴轄19日訊）柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊披露，柔州衛生局截至今年9月，共接獲5宗假牙醫提供非法牙科服務的投報，當局將採取行動杜絕這些危害民眾健康安全的假牙醫。

他說，隨著各種會損害口腔健康的優惠廣告如甜食廣告大行其道，及“假牙套”及假牙醫在社會，如今要鼓勵人民保持健康的生活方式並不容易。

“這類案例的比例可說是相當高，我們要採取行動如定時突擊檢查及取締，以杜絕這些無牌牙醫，確保柔州達到零非法案例。”

莫哈末庫贊是於今日為龍引斗母宮為柔州衛生部牙科組與宗教團體聯辦的“2019年口腔衛生醒覺運動”開幕後，召開後者會這麼指出。

他表示，口腔常常被比喻為守護身體健康的大門，這是因為口腔疾病與大多數非傳染性疾病，承擔相同的風險，能夠通過維持良好的生活方式來預防。

他說，宗教場所是人多聚集之地，各個年齡層的信徒一星期至少會到來一次，因此宗教場所成為傳達口腔護理知識的良好平台。

“我們希望能藉由活動接觸更多民眾，除了鞏固柔州衛生局與宗教團體的聯繫，也意在提醒民眾健康也是宗教信條的一部分，因此民眾要注意照顧自身健康。”

他披露，這項運動提供包括宗教與衛生講座、口腔健康檢查、政府機構及非政府機構口腔健康展覽及各種遊戲活動，以此傳達更多照顧口腔健康的方式。

柔州衛生局（牙科）副局長諾麗佔表示，該局曾在柔州其他地區的興都廟及回教堂舉辦過口腔健康醒覺運動，此次則是第3度與宗教團體聯辦，希望幫助各個宗教信仰者提高口腔健康意識。

她說，龍引斗母宮是區內活躍的宗教場所之一，除了常常舉辦各種活動，也成為國內外遊客駐足的地方，因此斗母宮非常適合作為此次醒覺運動的推介場所。

出席者包括龍引村長陳錦洲、龍引斗母宮理事會主席陳紹揚、峇株巴轄縣長祖基菲利及公正黨峇株巴轄市議員黨鞭瑪烈費沙。