為佣金出租戶頭 5青年錢騾官非纏身

（怡保19日訊）數名青年為賺幾百令吉而出租銀行戶頭，結果惹禍上身，頻頻遭警方傳召調查，如今更沒完沒了地被提控和罰款，對自己因一時貪念成為“錢驢”而感到後悔莫及！

5名出租銀行戶頭的青年今日在馬華霹靂州公共服務及投訴局主任劉國南陪同下，舉行記者會講述出租銀行戶頭情形，對於陷入困境深感無奈。

這5名青年為郭億生（27歲）、姓賴（24歲）、姓葉（19歲）、姓蘇（19歲）、姓王（21歲) ；他們在警方商業罪案調查組網站檢查，發現他們以及一名缺席記者會的鐘姓青年出租的銀行戶頭被詐騙集團用以詐騙，至少涉了33宗，詐騙了至少57萬令吉，至於未被舉報的詐騙案與詐款額總數則是未知數；賴姓青年已對此向警方報案。

戶頭涉及33詐騙案

根據報案文件，郭億生的銀行戶頭涉及9宗案件，詐騙款額為9萬令吉；賴姓青年銀行戶頭涉及14宗案件，詐騙款額為10萬令吉；葉姓青年的銀行戶頭涉及5宗案件，詐騙款額為3萬令吉；蘇姓青年的銀行戶頭涉及3宗案件，詐騙款額不詳；王姓青年的銀行戶頭涉及2宗案件；鐘姓青年出租5個銀行戶頭，詐騙款項不詳，詐騙總額額為35萬令吉。

當中2人已經被提控，郭億生於8月在馬六甲被控詐騙，罰款8000令吉，也受到芙蓉警方傳召錄取口供而將被控； 葉姓青年曾於峇央峇魯和安順被控2次，各別罰款1000令吉。

無工作出租戶頭無奈惹一身蟻

郭億生為一名電召車司機，他說，他於1月、2月間無工作，受到賴姓青年與一名朋友介紹，不假思索出租銀行戶頭給予網上賭博經營者，而將銀行提款卡交給賴姓青年，由對方交給幕後者；當中他把銀行戶頭號碼、提款卡密碼等所有資料在網上提供給幕後者。

他說，他借出2個銀行戶頭，原本借一張卡每個月可得300令吉，惟在4至7月的4個月裡，他只於5月間獲得300令吉而已，6月與7月並沒有收到錢，8月間才知道受騙。

他表示，他於8月受到怡保警方傳召，前往怡保警察總部時即被扣留，次日被載往馬六甲法庭被控詐騙。

他聲稱根本不知道發生甚麼事，而且在當時無法聘請律師，也無錢聘請，唯有認罪而被罰款8000令吉。

他指出，他於上個星期又受到芙蓉警方傳召，前往芙蓉警察總部時被指詐騙1萬5000令吉，並將隨時被控。

他表示，如果警方一直要找他，接下來一直要罰款，他無錢繳付唯有坐牢，對此感到非常無奈。

郭億生表示，他當初因無工作，也沒有想太多，未意識到出租銀行戶頭會惹來一身蟻。他於4月出租銀行戶頭，而在這之前已經有受害者投報，當時銀行也沒有凍結其戶頭，直至5、6月才凍結。

他聲稱，如果在發生第一宗案件時銀行戶頭遭即凍結，他們就知道發生甚麼事了。

他們已經向警方提供了所有資料，並認為警方應該逮捕幕後老闆，而非對他們這些代罪羔羊定罪，他們是很無辜的。

6月曾會見幕後大老闆

姓賴青年表示，他於去年11月、12月間在臉書看到收卡帖文，因當時急需用錢，而致電詢問時認識一名黃姓青年，然後出租銀行戶頭。

他說，出租一個銀行戶頭一個月可得500令吉。而他當時出租了6個銀行戶頭，意味每個月可得3000令吉。

“我在出租銀行戶頭後，由於賬目來往受到懷疑，在第三個月被2家銀行關閉了戶頭，第四、第五、第六至第七個月再各別被1家銀行關閉戶頭，最終全部銀行戶頭都被關閉了；在這7個月裡，我總共得至9000至1萬令吉，這些款項都是通過銀行過賬。

他表示，他曾於6月23日在吉隆坡會見這集團幕後華裔大老闆，年齡介於33至36歲之間。他向對方索取前一個月賬款，對方表示將先付給他一半款項。

期間，他也交給對方14張自己招到出租銀行戶頭人士的提款卡，惟對方過後最終並沒有付款，而且也失聯了。

賴姓青年表示，他本身和下線總共召收到四五十人出租銀行戶頭。其中，1月、2月間開始在巴佔召收到第一批6人，而從每一人中抽佣50令吉，3、4月間和較後第二至第五批各別十多人則由本身和下線召收。他坦承從召人出租銀行戶頭方面獲得2萬多令吉。

他說，他在出租和召收其他人出租銀行戶頭時，並沒有想太多，也沒有想到犯法。他於6月10日和7月間，受到武吉阿曼警察總部和檳城警方致電調查，而這兩個單位也各別前往他住家調查2次，合共4次。

他指出，他從出租戶頭賺到的錢，並不足以幫助下線繳付法庭罰款、保釋金，及對他們沒有收到錢的出租者作出的賠償，他甚至被逼到要向大耳窿借錢。

他對於自己的行為感到超級後悔，覺得這將毀掉他們一輩子，因為他們被利用來犯法。

他強調，警方應該捉的是大老闆，即該名住在萬里望的黃姓華裔男子。

王姓青年則表示，在他出租的銀行戶頭中，其中一單是涉及35萬令吉的詐騙案，受害者一共被騙了120萬令吉，而這筆錢分別被存入六、七個不同的銀行戶頭。(LSL)

劉國南促當局加緊追查

劉國南促請包括警方、國家銀行、多媒體通訊部各單位應加緊追查相關案件背後的非法集團，因這些年青“錢驢”都是被人利用，成為代罪羔羊，幕後黑手則逍遙法外，繼續尋找新的獵物。

他相信還有很多人因誤打誤撞，出租銀行戶頭而變成“錢驢”，希望公眾提高警惕，不要為了獲得少許利益，就把銀行戶頭、密碼、提款卡租借給他人使用，以免後患無窮。

出席人士包括馬華霹靂州公共與投訴局委員張接莉與陳楓溦。