霹起逾7萬雙贗制拖鞋 擁2廠男子錄供







（怡保19日訊）霹靂州貿消局執法組成員聯同註冊商標代表，昨天到2間疑是贗制拖鞋工廠展開突擊檢查，並起獲7萬6632雙拖鞋，總值61萬3056令吉。

該局副局長兼執法組主任拉威佔德拉今日在該局的充公貨倉召開記者會指出，共有9名該局執法人員聯同6名註冊商標人員於昨天上午10時，到孟加蘭工業區2間工廠展開調查，並發現2廠同屬一名年約40歲的華裔男子所擁有，這名男子已被扣留和錄取口供，以協助展開進一步調查。

他指出，在註冊商標品牌商的投報下，該局展開突破檢查行動，並懷疑將有關拖鞋冒用Comfort和Goco Comfort品牌。

他說，該名男子指工廠於2015年開始營運，至今約有5年，同時共有7名外勞員工。調查初步發現該公司除了將贗制拖鞋供應本地市場，也出口到鄰國印尼和泰國。

他指出，該局嚴正看待商家利用仿冒品充作名牌物品商標的活動，這已違返2011年的商品事務法令。商家必須知道直接或簡接涉及在1976年商標法令下的註冊產品，是有罪的。

他表示，調查顯示有關地點懷疑供應或提供使用虛假商品說明的商品，該局將援引2011年的商品事務法令第8（2）（b）條文調查此案。

他說，為了保護註冊商標商家，該局將通過監督、接獲情報和持續執法來檢查有關售賣商品的商家，以杜絕贗製品的銷售，以及提高外資對投資霹靂州的信心。

他指出，該局促請商家們切勿出售贗製品，這將違返2011年的商品事務法令。在該法令下，一旦罪成，初犯者如是公司組織，會面對每件物品罰款最高1萬5000令吉；個人則是每件貨品最高罰款1萬令吉。

他說，民眾如有在霹靂州發現生產、進口、供應品牌贗製品的活動，可向該局作出投報。

出席者包括該局執法小組主任沙克里、註冊商標組主任蘇海米。