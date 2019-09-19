組屋斷水惹火居民 “我們願付3元買水”









（馬六甲19日訊）安妮卡組屋面對水供問題4天，水務公司只在這個擁有12座及640個單位的組屋樓下安置4個臨時水槽，水槽車派了兩次水就沒有再來。據居民指出，昨晚起在毫無預警下，組屋水供全面中斷，導致家中連喝的自來水都沒有儲存到。當地居民說，如果是錢的問題，他們願意每人付3令吉給州政府買水。

據居民說，之前幾天的水供是斷斷續續供應，大家還有洗刷的水，但今早起身，水嚨頭滴水不流，連刷牙洗臉都面對問題。

居民指出，組屋已4日無水，非常不便，沒有水的日子，一天都嫌多。

連續4天沒水來

當地居民今日向馬青署理團長蔡求偉、馬華監督與製衡委員會主任李春源、成員羅舜生反映斷水的情況。

居協財政林麒麟說，4天前是晚上才有水供，白天則沒有，水務公司在D座及G座組屋樓下放了一共4個臨時水槽讓居民自行提水，而水槽車只在初時上門兩次，過後就不見踪影，4個臨時水槽的水早已被掏空。

他說，該組屋的居民大多數是樂齡人士，有些是獨居老人，要他們提水上樓，對老人家而言是非常困難。

他表示，令人擔心的是組屋天台的水槽已沒有水，若加上陽光曝曬，擔心會加速水槽的破裂，更何況居協本身已沒有能力去購置水槽。

一名住在3樓的獨居老人楊玉蘭說，她的手有關節炎問題，提水對她而言非常困難。

“今早起身，水嚨頭一滴水也沒有，要梳洗也不能。”

居民協會署理主席蘇巴馬廉要求首長及甲水務公司嚴正看待此課題，給居民尋求有效的方案。

“水供問題在近兩個星期就已發生，森州州務大臣日前已表示願意給甲州提供援助，但是甲首長阿德里至今沒有公開表態。”

他指出，若是州政府擔心錢的問題，他和居民願意每人出3令吉給州政府買水。

“我也建議水務公司與州政府商討，聯合消拯局及地方政府，到組屋這裡掘井，讓居民有水使用。”

他說，事到如今，他也希望州政府盡快進行人造雨。

冀水務公司泵水到天台水槽

馬青署理團長蔡求偉建議水務公司在派水時，能夠將水泵到組屋天台的水槽，以便能協助樂齡人士解決提水之苦。

他指出，水務公司不應敷衍居民，只是到場派水而沒有關心老人家面對的不便。

他說，州政府在處理水供問題時反應過慢，亦無法為人民提供有效的解決方案，以致百姓面對多日無水之苦。

“我要求首長回應，到底甲州的水供能持續到多久，好讓居民能做出儲水的準備。”

他說，馬青也要求水務公司即時反應，每日兩次送水到安妮卡組屋，並且將水泵至天台的水槽。

“水務公司也應該在每一座組屋樓下設立臨時水槽，以便當天台的水槽有問題時，樓下尚有水應急。”

應在每座組屋設水槽

針對首長沒有表態森州願意協助馬六甲的問題，蔡求偉要求首長作出交待。

蔡求偉說，除了安妮卡組屋，榴槤老溫組屋也面對水供問題。

他指出，之前首長稱甲州不會發生水荒，但是如今卻是發生了。

“前幾天，甲市區國會議員邱培棟說，甲州每人每天的用水量是235公升，但是現在派給安妮卡組屋居民的水槽水量，根本不能應付一個人的用水需求。”

煙霾制水雙重打擊壓力山大

“甲州子民現在面對煙霾及製水雙重打擊，生活壓力已經壓得人民喘不過氣了，希望現今的州政府透明，直接告訴人民幾時會斷水，最好給予我們一個制水的時間表，讓我們至少可以先自行備水。

馬華監督與製衡委員會主任李春源說，乾旱不是這一兩天才發生的事，早在二三月前，水壩的水位就已下降，州政府應該一早尋求方案。

他說，據他所知，甘榜拉班已經9天沒有水供。

“希盟議員在水供問題發生後，才來責怪這裡、責怪那裡，但是現在最重要的是解決人民面對的水供切身問題，提供方案，而不是責怪。”

蔡球偉及李春源過後已將居民的訴求信呈到甲州水務公司。他們籲請民眾面對斷水及水供問題，亦可通過甲州水務公司熱線013- 7515800/ 15800或SAMB App 做出投訴。