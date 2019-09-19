林吉祥預測巫伊合作 將產生種族宗教關係兩極

（新山19日訊）依斯干達公主城國會議員林吉祥說，巫統和伊斯蘭黨上週舉辦穆斯林團結集會後，預計未來將產生種族和宗教關係兩極化，以及大量的假新聞和仇恨言論。

林吉祥今天發文告指出，伊黨領袖否認他們與巫統組成的聯盟是盜賊神權政治聯盟，然而卻對一馬公司醜聞及涉嫌其中的前首相拿督斯里納吉毫無任何譴責，事實上，納吉在巫伊的穆斯林團結集會中佔據重要位置。

他表示，行動黨之前跟伊黨、公正黨結成聯盟，但民聯是依據2008年4月12日由行動黨、公正黨和伊黨領袖聯合公開聲明的準則，即“人民聯盟的政策以人民公正黨、民主行動黨和伊黨三黨領袖已經商定並接受的目標為中心，其中包括在正義的基礎上發展這個國家，為所有公民創造享有國家財富的機會，並優先考慮貧窮和邊緣化的人民。”

可是，林吉祥說，當身為伊斯蘭黨主席的拿督斯里哈迪阿旺，在沒有取得行動黨的同意下實施伊斯蘭刑事法，便等同於為人民聯盟敲響了喪鐘。

“行動黨永遠不會像馬華公會和國大黨支持巫伊穆斯林團結集會，因為它甚至在憲章剛簽署就被侵犯了——伊黨領袖違反了聯邦憲法，因為他們不接受非巫裔的馬來西亞公民出任馬來西亞首相，而這是馬來西亞憲法第43條所保障的。”

“伊黨領袖可接受一名盜賊為首相，證明伊黨—巫統聯盟實際上是一個盜賊神權政治，全國合作憲章只不過是伊黨和巫統領袖制定的憲章，用於散播假新聞和仇恨言論，以分化馬來西亞種族和宗教之間的關係。”

林吉祥也評擊伊黨署理主席拿督端依布拉欣對行動黨毫無根據的指控，聲稱行動黨正在推行“基督教化議程”，並以青年及體育部副部長兼行動黨大山腳國會議員沈志強，在哥打白沙羅的華人基督教衛理公會教堂的“新大馬論述”論壇上的演講“大馬子民？大馬過去、現在和未來的故事”為例。

“沈志強解釋說，他在教堂裡與基督徒交談，討論過他們作為馬來西亞人民的責任，在演講中強調《聖經》作為成為優秀馬來西亞人民的指導，例如正義、透明、協助貧苦，拒絕貪腐、壓迫和種族主義。”

“沈志強沒有批評或觸及其他宗教，事實上，他是在敦促馬來西亞基督徒成為實踐這些價值觀的好公民。”