【林明大火】災場骨骸再送驗 盼找到“男死者”





（關丹19日訊）林明國慶日火災釀2死案，警方昨日再次把新的骨骸送往化驗，希望為此案帶來新的突破。

關丹警區主任莫哈末諾說，4天前脫氧核糖核酸（DNA）化驗出爐，證實消防與拯救員於8月31日清晨在災場裡找到的骸骨是屬女死者周錦妹（70歲） ，但是至今一直找不到第二副骸骨。

骸骨化驗證實屬女死者

他說，由於何育坤（74歲）的遺體至今下落不明，關丹中央醫院骨科專家致力從消防及拯救人員在災場中找到的骸骨堆中，篩檢出可能抽取骨骼進行脫氧核糖核酸化驗的骸骨，送往吉隆坡化驗所。

“當天火災現場高溫達攝氏800度，在長達5小時的燃燒下，找到的骨骼都不適合進行化驗。無論如何，我們希望昨天送去化驗的骸骨可以為此案帶來新的突破。”

他昨晚在關丹蘇丹阿布峇卡中學禮堂出席由公正黨德倫敦區州議員沈春祥舉辦的“關丹民眾與政府部門對話會”後，針對林明火災案男死者調查工作進度時，如是表示。

他告訴記者，為了調查工作，警方在消拯局鑑證組人員的配合下，已多次在現場展開地毯式搜尋，包括一再重返現場搜找證據，甚至把搜尋範圍擴大，可惜所找到的證物有限。

他補充，若警方所找到的骸骨依然無法證實為另一名遇難者何育坤，警方只能依法把何育坤列為失踪人口。

“直到7年期限屆滿後，家屬可以通過法庭程序，申請何氏宣告死亡。”

料耗時5天 下週一起清理災場

林明國慶日火災災場將於下星期一進行災場清理及善後工作，由於災場範圍廣，整個善後工作預計耚時5天。

關丹警區主任莫哈末諾助理警察總監說，關丹市議會、縣土地局、警方及相關單位於昨天開會討論後，決定先向業主及租戶發出通知書，讓業主及租戶作好準備。

“市議會將向村民發出清理災區通告，至於業主及租戶，即由縣土地局發函通知。”

他昨晚在關丹蘇丹阿布峇卡中學禮堂出席由公正黨德倫敦區州議員沈春祥舉辦的“關丹民眾與政府部門對話會”上，如是表示。

他也在會上要求給予業主及租戶們時間，讓業主及租戶重回災場，取走貴重的物品。

“我想，可能有業主希望可以在清理災場前再次回到那裡去看看，所以我在會上建議提早給予通知。

“清理災場的工作預計從9月23日（星期一）開始，直到27日（星期五）為止。”