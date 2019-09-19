參展南寧東盟博覽會 馬企業銷售額料超過6億









（中國．南寧19日訊）儘管面對全球經濟放緩的衝擊，以及今年的參展單位稍微減少和當中61%為臉孔，但馬來西亞對外貿易發展公司（MATRADE）依然有信心，來自馬來西亞的企業依然有能力在中國南寧舉辦的中國─東盟博覽會（CAEXPO）取得與去年一樣，也就是6億3000萬令吉的銷售額。

馬來西亞對外貿易發展公司首席執行官拿督萬拉迪夫表示，基於全球2019年生產總值（GDP）增速只達2.6%，以及中國全年GDP維持在6.2%，所以馬來西亞館在本屆的中國─東盟博覽會中，也沒有預期要取得超越去年的成績，但希望能夠維持。

他認為，馬來西亞做為已經連續16年參展的中國─東盟博覽會常客，以及馬來西亞所具備的地緣及語文條件，馬來西亞館在中國─東盟博覽會中佔有一定的優勢，加上政府積極鼓勵各州小型企業家參展，把更多具州屬特性的產品帶到展銷會，馬來西亞館在本屆博覽會依舊會成為關注焦點。

“除私營公司外，今年也有12個政府部門和政府機構參展，包括沙巴、北馬的機構，就是希望把馬來西亞更多代表性的產品推廣至全世界。”

他說，中國─東盟博覽會是一個政府對政府（G2G）的大型項目，目標不在於產品的銷售，而是要協助馬來西亞的中小型企業在東盟這個大龐大的經濟板塊中尋找更多可以合作的匹配企業。

“尤其是中國市場，它是如此的龐大，即便是各家都在搶奪這個市場，但它還未飽和，仍具有非常大的進軍潛能。”

他說，馬來西亞館在本屆的博覽會中，持續把主要目標放諸食品與飲料（F＆B），特別是清真（Halal）食品方面。

萬拉迪夫於今日巡視馬來西亞館的準備工作後，在接受媒體訪問時也說，多年來，MATRADE為中國東盟博覽會的1700多家馬來西亞中小企業提供了便利。

“MATRADE還將與中國建設銀行合作舉辦一系列商務配對會議，而這項企業對企業（B2B）的匹配將增強馬來西亞公司與中國買家達成出口協議的機率。”

“我們一直非常積極地推動馬來西亞對中國的出口，而我們在市場所設立的5個辦事處也是非常重要的推手，過去20年裡，我們的貿易專員已經積累大量的買家和合作夥伴數據庫，可以與我們當地的中小企業相匹配。”

他說，中國是馬來西亞自2009年以來最大的貿易夥伴，也是許多馬來西亞中小企業的重要市場。多年來，中國─東盟博覽會的馬來西亞館一直是參觀人數最多的展館之一，因為中國消費人對馬來西亞品牌的高品質非常熟悉。

“馬來西亞公司在中國─東盟博覽會的存在可被視為一項戰略舉措。中國政府已指定這博覽會作為國家一帶一路重點工作之一。”

2019年第16屆，主題為“共建'一帶一路'、共繪合作願景”的中國─東盟博覽會將於本月20日至23日在廣西南寧舉行。國際貿易及工業部長拿督達勒雷京今年帶領來自全國各地167家中小型企業參與其盛。

作為中國政府支持的三大展會之一，馬來西亞今年已經連續16年參加中國─東盟博覽會，而這一次，確定有167家馬來西亞公司參展，參展攤位達178個，展出面積為3240平方尺。

MATRADE在本屆博覽會，持續把主要目標放諸食品與飲料、健康與保健、食品與飲料行業。這兩個行業在過去的多屆的博覽會中所取得的銷售額佔據總銷售額的80%。

今年共有12個政府部門和政府機構參加中國─ 東盟博覽會，即馬來西亞投資發展局（MIDA）、聯邦農業和市場營銷局（FAMA）、雪蘭莪投資有限公司、旅遊部、藝術和文化部（MOTAC）、雪蘭莪旅遊局，雪蘭莪州投資局，雪蘭莪州經濟規劃局（UPEN）、沙巴州貿易和工業部、沙巴州經濟發展和投資局（SEDIA）、北部走廊發展均衡委員會（NCIA）、霹靂州經濟規劃局和馬來西亞信用擔保公司（CGC）。

馬來西亞參與中國─東盟博覽會單位

領域 公司 攤位

食品和飲料 75 83

健康和保健 23 24

生活方式和時尚 17 19

服務 6 6

政府機構（6） 46 46

總數 167 178

中連續9年成馬最大貿易夥伴

馬中關係向來良好，中馬貿易往來頻繁，根據國際貿易及工業部發布的2018年雙邊經貿表現報告顯示，中國已經連續9年成為馬來西亞最大貿易夥伴，同時也是最大入口及第二大出口國家；而在中國方面，馬來西亞也是其第九大貿易夥伴及入口國，同時也是第14大出口國。

在雙邊貿易上，馬來西亞和中國於2018年的貿易總額達3246億令吉，比2017年的2826億令吉增加14.9%。此外，在出口方面，馬來西亞2018年出口至中國總額1435億令吉的產品，年增長23.7%，入口總額為1809億令吉，年增11.7%，雙方貿易差額373億令吉，與2017年相若。

佔總出口至中國最大的商品為電子與電器（E&E），2018年的份額達39.8%，接著為化學產品，佔12.4%份額、石油產品8.4%、液化天然氣及金屬製成品分別為4.9% 。

在入口方面，同樣是電子與電器佔據最大份額，達37.7%，接著為機械11.6%、化學產品8.1%、金屬製成品7.2%及紡織品和服裝4.8%。

中國─東盟博覽會是中國政府和東盟國家主辦的重要貿易活動，旨在推動中國東盟自由貿易協定和“一帶一路”倡議下的商機，主要是貿易，投資和旅遊業，而MATRADE一直將這博覽會視為促進馬來西亞出口的有效平台，而根據過去的記錄，這個平台也被證明是馬來西亞公司擴大在中國拓展業務的有效途徑。

本屆博覽會，馬來西亞商家將會同樣在D13的展館向全球買家展示我國的食品與飲料、健康與保健、綠色產品、科技、生活方式與時尚、教育以及特許經營等領域的優質商品與服務。

2019年中國─東盟博覽會將於今日掀開序幕，馬來西亞館將於下午由國際貿易及工業部長達勒雷京主持開幕禮。《光明日報》為受邀隨團採訪媒體之一。