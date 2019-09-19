【煙霾來襲】空污指數全面下降 檳機場恢復航班





（檳城19日訊）據大馬空氣污染指數係統（APIMS）顯示，今早全國各州的空氣污染指數已全面下降，檳城機場也於昨晚開始局部恢復航線。

檳城浮羅山背區空污指數昨午5時高達250點，成為全國空污指數最不健康地區，不過情況已從今早開始改善，至中午12時已下降至184點，脫離非常不健康水平榜。

浮羅184點脫離不健康水平

檳島敏登嶺的空污指數從今日凌晨2時跳脫非常不健康榜知至199點，過後一直改善，至中午12時已下跌到159點。

截至中午12時為止，北馬另7區的空污指數是加央82點、浮羅交怡89點、亞羅士打95點、雙溪大年125點、居林119點、詩布朗再也134及北海119點。

目前煙霾重災區是在砂勞越的古晉，不過情況也從今早9時開始改善至270點。

另外，檳城國際機場今早也發佈文告，在能見度達到4公里下，機場在上午時段的運作照常，沒有航班因煙霾問題受延誤。

你口罩戴對了嗎？

煙霾來襲，今天大部份市民都佩戴口罩隔離空氣中的有害粒子，有私人醫院也分發免費口罩惠及民眾，但口罩要戴對才能發揮效用，你戴對了嗎？

在煙霾的肆虐下，口罩是基本的隔離工具，需選擇適合的口罩才能預防空氣中的微米顆粒被吸入體內，除了口罩類型外，人們也應注意正確的佩戴方式。

市面上一般售賣的是“醫用口罩”，即外層是藍色或綠色的不織布，經處理後可預防飛沫傳染，中間則是靜電過濾可過濾細菌，內層則是白色的吸水材質，吸收佩戴者產生的口沫。

民眾在佩戴口罩前要先洗手，口罩應是藍或綠色面朝外，白色朝內才能預防外界細菌，佩戴者也不會因為內層口沫無法被吸收而感潮濕或不舒服。

佩戴口罩後需調整口罩鼻樑處的金屬條，讓口罩貼合口鼻、舒適，否則口罩戴上後顯得鬆垮達不到預防功能，戴了等於沒戴。

大馬衛生部建議民眾使用N95口罩防霾，但不可長時間和反复使用，以免預防效果適得其反。

符合N95標準的口罩前方備有呼吸閥，助佩戴者在呼氣時更舒適，但該口罩質地較厚，若有心血管疾病者不宜佩戴，否則會造成呼吸困難，出現缺氧而頭暈的狀態。

欲在煙霾橫行的環境下進行日常活動，除了認識不同的口罩和功能外，民眾也應選擇適合的口罩品種。