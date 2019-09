【一馬案開審】安哈里認同 納吉或被劉特佐操縱

(吉隆坡19日訊)前首相拿督斯里納吉前特別官員拿督安哈里認同辯方主張,即納吉也有可能被大馬富商劉特佐操縱。

納吉被控一馬發展公司(1MDB)洗黑錢和濫權案今日進入第十天審訊。安哈里以本案第八名證人身分第七度上庭供證。

形容劉特佐 “操縱高手”

辯方首席律師丹斯里沙菲宜針對安哈里在其書面證詞內,指在他和劉特佐交涉的經歷中,他發現劉特佐與國內外的官員共事時精於操縱,並形容劉特佐為“操縱高手”一事盤問安哈里。

安哈里在證詞中提及,他和納吉已故首席機要秘書拿督阿茲林是在一馬公司的課題被報導後,才知道公司的資金在國內外被挪用;他說,這是因為此前他們倆的工作是以“筒倉”(silo)的方式進行。

沙菲宜在今日交叉盤問安哈里時主張,安哈里和阿茲林被劉特佐操縱,那麼劉特佐也有可能操縱納吉;安哈里表示認同。

但安哈里不認同沙菲宜的主張,即安哈里早在2007年,就已知道劉特佐是“操縱高手”。

安哈里被指 3空殼公司持有人

沙菲宜通過出示文件,多次主張安哈里就是Tycoon Game Ltd、Abar投資PJS Ltd和Aerosphere Ltd空殼公司的持有人。

此前,安哈里在本月5日上庭供證時曾說,他於2012年在劉特佐指示下到新加坡開設的瑞意銀行戶口,是以一家空殼公司下註冊。

安哈里當時承認,該家Aerosphere Ltd公司以他的名義註冊,他是唯一的股東。

沙菲宜今日交叉盤問安哈里時指出,安哈里持有“假”的Abar投資PJS Ltd;而美國司法部也通過出示文件說明Abar投資PJS Ltd屬於Tycoon Game Ltd。

安哈里接受沙菲宜的交叉盤問時,認同沙菲宜的說法,即Aerosphere Ltd公司的持股人就是Tycoon Game Ltd公司。

沙菲宜接著向安哈里主張,Tycoon Game Ltd公司是Aerosphere Ltd公司的唯一持股人,而安哈里就是Tycoon Game Ltd公司,但通過專業的董事去運營。針對沙菲宜的上述主張,安哈里回答不知道。

“你(安哈里)是Tycoon Game Ltd,因為從2007年開始,你和劉特佐共謀詐騙一馬公司。”

安哈里表示不同意。

沙菲宜接著問安哈里是否知道Aabar投資PJS Ltd這家公司,安哈里表示,是在大選之後才知道。

“你(安哈里)就是Tycoon Game Ltd,也是Aabar投資PJS Ltd。”

安哈里表示不同意。

沙菲宜再次主張,安哈里就是Aabar投資PJS Ltd的持股人;安哈里表示不同意。

針對安哈里上述的回答,沙菲宜隨後向法庭出示有關Aabar投資PJS Ltd的證書,並指證書上顯示的持股人名字是Tycoon Game Ltd。

沙菲宜向安哈里主張,Aerosphere Ltd公司是由Tycoon Game Ltd持有,而根據文件顯示,安哈里就是Tycoon Game Ltd的持有人,這也意味著安哈里就是Aerosphere Ltd公司和Abar投資PJS Ltd的持有人。然而,針對上述主張,安哈里皆回答不知道。

泄密人提交隨身碟 安哈里稱不知情

在今日的審訊中,辯方挑起一馬公司案泄密人西維爾祖斯多。

沙菲宜盤問安哈里,是否對西維爾祖斯多提交的隨身碟(Pendrive)內容知情,是否意識到反貪會已經獲得關的隨身碟。

安哈里回答不知道。

沙菲宜接著引述《The Edge》報道,有關《沙地石油高管如何策劃告訴納吉的事情》(How PetroSaudi executives plotted what to tell Najib)的封面故事。

沙菲宜指出,當中有提到四人,分別是沙地石油國際公司前首席投資總監帕特里克馬奧尼(Patrick Mahony)、沙地石油國際公司(PSI)股東塔里克奧貝德(Tarek Obaid)、納吉和菲律賓企業家王彬(Roberto Bobby Ongpin)。

他接著讀出部分摘錄,包括錢在哪丟失或被取走,但計劃告訴大家這些損失是因為投資決策延遲而導致的。

針對上述的內容,沙菲宜問安哈里,帕特里克馬奧尼、塔里克奧貝德和劉特佐在納吉背後做了不誠實的事,這是否就是安哈里在供詞中所指的,劉特佐是操縱大師。

安哈里認同沙菲宜的主張,即劉特佐是操縱大師。