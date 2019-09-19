魏家祥：馬華不會妥協 不容巫伊影響世俗體制

（吉隆坡19日訊）馬華總會長兼亞依淡區國會議員拿督斯里魏家祥強調，巫統和伊斯蘭黨合作絕不能對我國現有世俗憲政體制帶來任何的威脅，如果巫伊合作走向訴諸單一宗教和種族，動搖馬來西亞的多元世俗憲政體制，馬華不會妥協，必會毫不猶豫做出適當且堅定的回應。

他今日發文告指出，維護《聯邦憲法》的精神，捍衛多元中庸的價值，是馬華自創黨、爭取國家獨立後直到今天，無論在朝在野，都堅持貫徹的政治路線。

“因此，無論在退留國陣，抑或巫伊合作的課題上，馬華始終以上述原則為最高指引。”

魏家祥說，他於去年10月或擔任總會長之後，都清楚表達馬華的立場，即國陣作為一個由各族代表所組成的政治聯盟，馬華極力貫徹國陣的多元中庸路線，確保國陣不會走向訴諸單一宗教和種族的政治聯盟。

他說，巫伊合作必須面向全民，堅守9月14日簽署的《全民共識憲章》，尤其當中的第一條，遵從與維護聯邦憲法至高無上的地位，即維護伊斯蘭作為聯邦宗教、馬來統治者、馬來人和土著的特殊地位以及其他族群的權益、馬來文作為國語，同時確保多元社會的權利獲得保障；以及第五條，為國家提供新方案，旨在提升良好施政、提出涵蓋全面及和諧的發展政策，彰顯社會公義，跨越膚色及信仰藩籬。

與此同時，魏家祥提到，根據2018年的選民冊，擁有超過40%華印選民的國會選區有69席，加上砂拉越的31席及沙巴的25席，合共125席，選民結構徹底反映出馬來西亞多元種族和宗教的國情。

“因此，唯有維護多元和中庸精神，國家才可以長治久安。貫徹單元路線的政黨不僅違背我國多元國情，也更加不可能贏得政權，最終只會遭人民唾棄。”