【煙霾來襲】檳戶外人潮減少 公園巴剎食肆冷清清









（檳城19日訊）煙霾來襲讓檳島市場一片淡靜，無論是公園、巴剎、開放式餐室或旅遊景點等都冷清清，巴剎與小販中心等的小販都表示，不但人少了，且都是匆匆買了就走的。

本報記者今早走訪了阿依淡、丹絨武雅及市區多個地點的巴剎、小販中心及旅遊景點區，發現外出的民眾不多且都會戴上口罩防衛，且都不在戶外多作逗留。

菜籃族買了就走

平常非常熱鬧的七條路巴剎及阿依淡巴剎，如今菜籃族都是採取速戰速決方式買菜，買到菜就即刻離開。

至於升旗山腳纜車站雖然仍有遊客戴口罩排隊買票，但大部份是屬於外國或外地遊客。

另外，記者也探悉，不少每天都有進行戶外活動的大團體如太極班、氣功班、排舞班及戶外舞蹈班等，都已從上週開始暫停他們的活動。

另外，檳州漁民協會主席納茲里說，淺海漁夫在過去一週已經很少出海作業，主要是煙霾影響了海面的能見度，對於以舢板出海作業的漁夫有一定的危險。

“週三的的煙霾情況最為嚴重，當天很多漁夫為了安全選擇不出海，但仍有一部分迫於生計的漁夫冒險出海，只是漁獲並不理想。”

漁夫為生計冒險出海

他坦言，其實漁夫的生計不僅受煙霾影響，填海工程也破壞了海洋生態。

詢及漁夫沒有出海作業會否影響漁獲供應時，納茲里坦言，確實會造成稍微的影響，但不至於導致州內的漁獲供應斷貨。

淺海漁民蘇克（62歲）說，為了生計他過去一週每天都冒險出海捕雨，但所捕漁獲僅得約70令吉，在扣除成本後，他與一名同伴一人只分得20令吉。

蘇克坦言，昨天煙霾情況雖然非常嚴重，但手停口停的他仍出海作業，但這兩天他都是空手而歸的。

“煙霾加上填海工程，我們淺海漁民需要到距離海岸更遠的海域作業，這無形中增加了我們作業的風險。”

公共泳池生意大跌

北海甘榜孟加里公共游泳池的生意大跌，游泳教學也迫暫停一周。

該游泳池管理者方敬貴受訪時說，平日有40至50人來游泳，但昨天來游泳的人數還不到10人。他說，管理此泳池已有4年多，首次遇到這麼嚴重的煙霾。

“上周末，人潮還不錯，周二和周三的生意就慘淡，由於空氣污染指數不健康，光顧的人數寥寥無幾。”

游泳教練許其忠受訪時也說，煙霾情況日益嚴重，游泳教學課程也被迫暫停一周。

擁有20多年教學經驗的他，多數在大山腳柏迪路綜合体育中心教課。他說，等空污指數改善後，會再為受影響的10名學生補課。