歐洲國家學生招手 教部擴大教育旅遊發展

（布城19日訊）內閣已批准推動發展“教育旅遊”領域，以吸引更多亞洲及西方國家的學生來馬來西亞遊學，刺激國家的教育與旅遊收益。

教育部長馬智禮透露，內閣看準教育旅遊的潛力，基於過去能吸引來自中國、日本、中東國家的學生來馬，因此希望擴大這項計劃，向歐洲國家的學生招手。

他今日在部門與馬新社高層共進早餐時，提及內閣的上述決定。

在場者包括馬新社總編輯拿督莫達胡先、馬新社電視臺新聞編輯阿魯拉祖。

推出語文及技術培訓

馬智禮說，教育部推出的教育旅遊課程主要是短期的，比如語文及技術培訓，以吸引外籍學生來我國遊學。

他說，教育部也已獲得移民局的同意，為這些外籍學生發出遊學簽證。

“在這之前，很多人對遊學深感興趣，只是他們沒有獲得學生簽證。

“這類學生簽證不是旅居的永久學生簽證，而是根據他們報讀的課程與培訓計劃而定。”

他指出，這些課程的期限介於數週至3個月，大多數課程是介於1至2個月。

他說，有興趣的外籍學生在這期間不僅可以感受熱帶國家的生活與氛圍，也能學有所成回國。

另一方面，馬智禮認同，教育部與官方新聞社成為戰略夥伴的重要性，希望這類訊息能讓社會各階層甚至國際了解。

針對部長與馬新社資深編采人員的早餐會，莫達受詢時說，雙方提及與商討政府推動的教育議程，以及該部旗下需推動的活動，確保這些目標與宗旨能上傳下達，並讓目標群體受惠。

“教育議程對馬來西亞的前進相當重要，我們應專注本土的學生和年青一代，因為他們將成為國家更進步、更穩定和更團結的推動力。

“有鑒於此，我們認為教育部推動的計劃，有必要聯手及協助推廣。”