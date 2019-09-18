【煙霾來襲】 國際環保組織發動聯署 促查涉嫌燒芭29公司

（吉隆坡18日訊）由於再也無法忍受過去20年來受困於煙霾所帶來的困擾，數個國際環保組織包括世界自然基金會（WWF）、美國綠色和平及Pan Sports的董事希納瓦蘭等人聯手發起聯署運動，同時提出8大訴求，包括要求當局公開調查印尼環境部長西蒂諾峇雅點名的大馬4家公司，即IOI集團、森那美種植公司、吉隆甲洞公司（KLK）及TDM公司。

在這之前，西蒂諾峇雅也曾點名附屬新加坡的公司，即Hutan Ketapang Industri丶位於西加里曼丹省的橡膠種植園，即Sungei Menang的子公司，後者由印尼Sampoerna Agro全權持有。Sampoerna Agro的創辦人是印尼億萬富豪林天喜（Putera Sampoerna）的家屬。這次的聯署活動也要求當局向涉及焚燒及林火的29家公司和董事執法，並採取嚴厲法律行動。

有關發起人是通過Change.org網上聯署活動申訴馬來西亞和印尼子民對不斷重演的煙霾問題感到厭倦，且沒有適合的平台表達不滿的聲音。

“這是我們可以一起改變的地方。即在收集足夠的簽名後提呈給印尼和馬來西亞政府，要求他們採取行動。“

《透視大馬》的一則報導指該該聯署已註明將把聯署結果提呈予馬來西亞和印尼政府，在馬來西亞方面，有關發起人指將把該聯署結果提呈予大馬首相馬哈迪、能源、工藝、科學、氣候變化與環境部部長楊美盈、原產業部長郭素沁及農業及農基工業部長沙拉胡丁，而在印尼方面，有關聯署結果則將被提呈予印尼總統佐科威、環境部長西蒂諾峇雅和農業部長阿姆蘭蘇萊曼。

據觀察，截至週三晚上，已有逾5000人參與這項聯署運動。

■聯署的8大訴求：

1.促馬來西亞政府公開調查IOI集團、森那美種植公司、吉隆甲洞公司（KLK）及TDM公司。完成調查後公開結果，若這些公司牽涉在內，當局必須採取嚴厲行動對付有關公司。

2.要求印尼和馬來西亞政府調查和公開所有29家涉及因種植而焚燒的公司，以及其董事成員，因為這些行為已引起煙霾和使地球陷入環境危機，因此，發起人敦促當局執法，以將這些公司繩之以法。在這之前，西蒂諾峇雅也點名附屬新加坡的公司，即Hutan Ketapang Industri丶位於西加里曼丹省的橡膠種植園，即Sungei Menang的子公司，後者由印尼Sampoerna Agro全權持有。Sampoerna Agro的創辦人是印尼億萬富豪林天喜（Putera Sampoerna）家屬。這次的聯名簽署要求向29家公司和董事執法，並採取嚴厲法律行動。

3.公開印尼和馬來西亞的聯合調查結果，並列出加里曼丹丶蘇門答臘和砂拉越於2019年9月份清理土地的原因。

4.馬印兩國政府應同意通過執法來對付因種植而清理土地的公開焚燒活動，並永久禁止這種作業模式，同時每年根據通貨膨脹調整執法和罰款。

5.馬印兩國應立即同意落實永續方法清理土地，以避免森林被破壞，符合永續種植作業的國際指南。

6.馬印兩國政府應同意並承諾制定和執法，確保沒有清理森林保留地土地供種植用途。

7.通過這次的聯署活動要求上述部長公開解說以上提及的要點。

8.隨著種植公司引起的林火導致全球環境遭受破壞，以及降低政府攤牌網的目標，馬印兩國政府受促嚴正看待並履行符合碳排放的目標。