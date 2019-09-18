鄭凱聰：媒體普及化催生性課題 1天14孩童遭性侵







（古來18日訊）士乃區州議員鄭凱聰指出，根據數據，我國在2010年至2017年間，共發生2萬2000宗孩童遭性侵案件，即一天平均接獲8.9人投報；但2018年至2019年期間卻大幅度增加至一天14人，增長幅度驚人。

鄭凱聰今天在士乃為由國際婦女和平組織（IWPG）及古來教育局聯辦的“如何處理孩童遭虐待”講座開幕時，發表談話。

他表示，一般孩童或青少年在面對這類遭遇時，會深感不知所措及難以啟齒，因此確實案件數據可能遠超過接獲投報的案例。

他認為，除了家長及學校老師，社會及媒體在預防孩童性侵及性教育知識傳播方面也扮演著重要角色。

“媒體普及化催生性課題開放空間，但在談及與性有關的課題時，應採取正面及具有教育性的正確態度，並非以色情及兒戲手法來呈獻與性有關的課題，甚至以一些不雅及含有歧視意味的字眼來形容性器官。”

打造愛護孩童社會

他指出，如今每個無辜的孩童都很可能成為遭虐待或性侵的受害者，他強烈譴責這類不負責媒體的做法，助長不良性意識及概念。

他也表示，為孩童提供援助的義工及社運人士在幫助這些受害者時經常遭遇不禮貌對待及刁難，社會人士應給予這些義工鼓勵及協助，共同打造愛護孩童及拒絕性侵的健康社會。

近年來孩童遭虐待及性侵案件屢屢發生，近百名來自古來縣中小學教師代表今天齊齊出席“如何處理孩童遭虐待”講座，共同提升如何降低這類事件發生的知識及應對方法。

講座主講人是經常為保護孩童課題發聲的社運人士賽阿茲米，他在講座中與出席的各校代表分享如何正確教育及處理孩童遭遇虐待及性侵案件方式，以有助於降低這類事件發生。

出席者包括馬來西亞國際婦女和平組織主席吳秀萍等。