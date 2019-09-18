【煙霾來襲】砂6處熱點待撲滅 3個已受控





（雪邦18日訊）全國消防及拯救局總監拿督莫哈末韓丹說，當局今早收到的報告指出，砂拉越州仍有6處熱點待撲滅，其中3個已受控。不過，消拯直升機已準備好隨時升空進行灑水滅火行動，但礙於空中能見度低，因此還需視霾害情況展開行動。

他指出，目前當局凍結擁有熱點的州屬消拯員的假期，以竭盡所能盡快撲滅熱點火災，而其他州屬也隨時候命，以便進行支援。

韓丹於今午到沙叻丁宜消拯局消防車工程中心出席消拯摩多（RIM）和消拯貨卡交接儀式後說，截至昨天，印尼蘇門答臘和加里曼丹分別還有141和267個林火熱點。

韓丹說，砂州的熱點是公開焚燒造成，因此他勸告民眾停止一切公開焚燒行為，以免空氣污染進一步惡化，危害健康。

另一方面，沙叻丁宜消拯局消防車工程中心的消拯摩多（RIM）和消拯貨卡交接儀式，邀請房屋及地方政府部秘書長拿督斯里莫哈末主持開幕，並且將99輛川崎Versys 650 ABS款消拯摩多和50輛豐田Hilux 2.4G自動貨卡移交給各州消拯局長；這批摩多和貨卡是為取代失去經濟效益的現役消拯摩多和貨卡，以提升消拯員工作效率。

房屋及地方政府部秘書長拿督斯里莫哈末說，新裝備需要好好維護才能長久使用，因此政府今年一共撥款2600萬令吉予消拯局，作為消拯裝備的保養費。

根據消拯局公關提供的資料，全國目前有290間消拯局，並將在來年增設45間，屆時當局共需要468輛消拯摩多和521輛貨卡；消拯摩多自帶滅火、救援和醫藥配備，可作為應急先鋒，在人口密集地區，可快速到達事發現場；而消拯貨卡則扮演支援行動的角色。