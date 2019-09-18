添油卡加額1千竟變零 銷售員各管道爭取獲退款

（馬六甲18日訊）去年12月杪為預付添油卡加額1000令吉之後，卡內的存額突然變零。44歲銷售員鍥而不捨，通過各種管道上訴，包括向油站總公司投訴、到警局備案及向議員尋求幫助後，終於盼到好消息，日前獲油站總部寄來內有1480令吉數額的全新添油卡。

來自武吉南眉的銷售員溫祥崙（44歲）今日在吉里望區州議員魏世德召開的記者會上，講述事件經過。

他是在去年12月杪到武吉南眉一間油站為預付國油卡加額1000令吉，當時卡內有1007令吉的數額。今年1月1日他還有使用添油卡來添了68令吉的汽油，豈料1月4日要使用時，卡內的數額竟然變“零”。

他說，他當場通過油站職員作出投訴，職員協助他通過客戶服務投報，並表示需要7天時間解決。可是他一等就等了二三個月依然沒有下文，只好到警局備案。

他表示，在等待的二三個月內，他無數次的與油站客戶服務部門接洽反映，可是他感覺對方是在敷衍，於是除了到警局備案，也通過朋友介紹，向魏世德求助。

他說，今年3月，就在魏世德助理準備召開記者會之前，油站總部的客戶服務部負責人聯絡他，先是一口咬定是他多用了預付卡的錢，以致當他為預付卡加額1000令吉之後，卡內的數額即變“零”，但是遭到他的否認。

“我馬上否認，並強調我有單據為證。10分鐘後，對方再次聯絡，表示與經理商談後，承認是公司的疏忽，並且會採取行動，退回款項，我以為事情解決了，可是沒想到我繼續使用原來的添油卡兩三次後，同樣的問題再次出現，卡內的數額再次變'零'。”

他再次向魏世德助理求助，經過接洽，油站總部先是指擁有賬單證明是他的問題。不過他在出示證據後，總部又指是系統的問題，全新賬單顯示他的添油卡內還有1700令吉餘款。

疑系統出問題

他表示，本月7日，他收到一張全新的預付添油卡，裡面有1480令吉數額。不過，基於失去信心，他用卡內的數額為其他有需要者添油，過後就停止使用這張卡。

溫氏說，他相信是因為系統出問題，才會讓他遇上這種事，而他也因未放棄上訴，終於上訴得直。

另一方面，魏世德呼籲民眾應以事主的個案為藉鏡，積極為本身遇到的不公平事件爭取權益。

他讚揚事主非常積極，最終為自己討回公道。

在場者包括魏世德助理黃金城。