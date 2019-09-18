網郎變騙子 網貸遇老千 情傷女2度被騙

（吉隆坡18日訊）42歲單身女會計助理因為交往10年的男友突然消失，令她傷痛欲絕，就在這時候讓她在網上認識一名自稱英國籍華僑男子“奧斯丁”（ Austin），對方向她噓寒問暖，更聲稱將會獲得一筆200萬令吉的賠償金，隨後會在馬來西亞買房，以方便兩人見面，女事主以為這次真的遇到真愛，對男子言聽計從，四度匯款共1萬1000令吉給對方，結果男子食言，更以諸多藉口拖延還錢，這才發現遇到的不是真愛，而是愛情騙子。

向親友借錢匯網郎

女事主楊小姐在之前曾有一段10年的戀情，後來男友因家裡有事，突然人間蒸發，讓她變得很消極。正值療傷期，楊小姐在網上遇到了一名有好感的男子“奧斯丁”。她以為是上天給她的第二次機會，殊不知被騙感情和金錢，讓她損失1萬7380令吉。

楊小姐匯給“奧斯丁”的1萬1000令吉，全都是向親戚朋友借的。她在發現被騙後，以為向財務公司借錢，可一次過先把錢還給親戚朋友，結果又再次墜入騙局，分毫未得之餘，還被騙6380令吉，這使到她被騙的金額達到1萬7380令吉。

楊小姐於日前向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜求助，並於今日召開記者會，講述自己二度被騙的遭遇。

去年4月6日，楊小姐通過臉書認識一名自稱英國籍的華僑男子“奧斯丁”。認識11天后，男子告訴楊小姐，其父親在數年前逝世，生前在一家石油與天然氣公司工作，該公司將會給予他一筆200萬令吉的賠償金。

楊小姐坦承雖然跟“奧斯丁”不是男女朋友關係，但對對方有好感，因此當對方四度開口跟她借錢時，她都一一答應，且深信不疑。

“他說會用這筆錢在馬來西亞買房子，以方便我們見面。”

據楊小姐透露，她分別於去年4月19日、20日、5月18日及8月3日，先後匯款6000令吉、3000令吉、1000令吉及1000令吉給奧斯丁，作為200萬令吉巨款的通關費、在本地銀行開設戶頭等費用用途。

一開始時，奧斯丁跟楊小姐聲稱需要1萬令吉來支付200萬令吉巨款的通關證書，但礙於不夠錢，需要向楊小姐借6000令吉。之後，男子再向楊小姐借3000令吉，說是要在馬來西亞開設銀行戶頭，楊小姐不疑有詐，乖乖匯款給奧斯丁。

追款一再拖延才知受騙

9000令吉到手後，奧斯丁第三度開口向楊小姐借錢，數額1000令吉。男子謊稱會來馬見楊小姐，併入住在沙巴的一家酒店，可是不夠錢支付酒店費，楊小姐因此借了1000令吉給對方。

之後，男子貪得無厭，再跟女事主借錢，聲稱200萬令吉巨款已經匯入自己的銀行戶頭，但是需要1000令吉支付文件費，才可以領取這筆款項，女事主再度匯款給對方。

楊小姐說，奧斯丁之前答應會把錢還錢她，可是當她追款時，對方卻諸多藉口，一直拖延她，最後還消失得無影無踪，她才恍然大悟被騙。

遇網貸騙子5千未借到失6380元

為了要還錢給親戚朋友，楊小姐於今年8月22日通過臉書向一家財務公司貸款，數額5000令吉，結果又再受騙，錢未借到，反而還被騙6380令吉。

一名自稱為凱文的男子，要求楊小姐支付種種費用，包括180令吉印花稅、760令吉合同費、500令吉開設銀行戶口費、1600令吉轉賬費、980令吉測試支付費、1300令吉保險、580令吉手續費。

女事主支付上述費用給凱文後，後者還不斷向她討錢，讓她決定取消貸款，但她被要求需額外支付480令吉，作為取消貸款的費用。付款後，對方還要求女事主再付580令吉，作為取消保險的費用，但遭到女事主拒絕。

楊小姐深覺被騙後，再度向警方報警。

1月至今13愛情騙案詐款330萬

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜指出，今年1月截至昨天，該部共接到13宗愛情詐騙案的求助，涉及被騙的金額多達330萬令吉，其中一宗的受害者被騙的金錢高達100萬令吉。

他說，這宗涉及100萬令吉騙案的受害者是名婦女，對方於2天前到來其辦公室求助，聲稱墜入愛情包裹騙局，詐騙手法大同小異，被指有包裹寄來馬來西亞，但被扣押在海關，需要事主付款才能釋放包裹。

這13宗求助案件中，張天賜聲稱已召開至少10場記者會，提醒民眾提高警惕，可是依然還是有人被騙，讓他自嘆很失敗。