13年前出走兒借阿窿 累單親婦被追債





（吉隆坡18日訊）兒子於13年前跟父親大吵一架後便離家出走，至今音訊全無，而父親隨後因為欠下巨額卡債，無力償還，也於11年前狠心地拋棄妻子逃離家園，留下52歲妻子獨力撫養2名孩子，好不容易熬過了冬天，以為日子會好過一些，沒料到大耳窿上門追債潑紅漆，聲稱已失踪多年的大兒子欠錢不還，要她替兒子還錢，否則放火燒屋，讓這名單親媽媽的生活再度陷入不安。

姚女士今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會，宣布與29歲兒子梁家漢脫離母子關係，並要求大耳窿不要再來騷擾她和家人。

記者會宣布脫離關係

姚女士育有2名女兒和1名兒子，其中兒子在16歲時，跟父親吵架後離家出走，這13年來，不曾跟家人聯繫。

“他（兒子）一通電話也沒打回來，我們不知道他在哪裡，也不知道他欠了多少阿窿債？”

姚女士透露，9月5日凌晨，有人到來其住家潑紅漆及留紙條，當下她才知道失踪多年的兒子欠大耳窿。

她說，大耳窿在紙條上寫到，如果不替兒子還錢，3天后就來放火燒屋，讓她不敢睡覺。

9月16日凌晨4點多，大耳窿再度到來姚女士的住家潑紅漆，除了牆壁被染紅，女兒停放在門口的白色轎車也遭殃，全程被鄰居家外的閉路電視攝下。

“當晚到凌晨3點多，我都不敢睡，沒想到他們凌晨4點多來。”

姚女士激動地難以言語，之後還哭著地向記者訴說，她和女兒是無辜的，這些年來她們生活過得已經很苦了，現在還來打擾她們，讓她們每晚無法好眠，沒有平靜的日子。

她強調，自己沒錢幫兒子還債，並聲稱要與兒子脫離母子關係，大耳窿若要追債，請找當事人。

張天賜指出，馬華公共服務及投訴部至今共接獲335宗被大耳窿追債的求助，涉及的款項多達4000萬令吉，其中華裔求助者佔了最多，共有272宗。