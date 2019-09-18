【台總統選戰】郭台銘不接受政黨提名 幕僚：說不選就不選

（台北18日訊）台灣鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選後，外傳在11月22日登記總統候選人登記截止之前，郭台銘還有一個機會參選，就是跟宋楚瑜合作獲親民黨提名。對此，郭台銘的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天受訪時回應，郭台銘曾說只要參選就是獨立參選，也不會重回國民黨，已經做的決定不會改變。

針對不少郭粉期待郭台銘與親民黨合作，11月獲得政黨提名，以親民黨名義參選總統。蔡沁瑜重申，以郭台銘的人格特質，做任何決定都是經過深思熟慮，也不會再改變，“他之前就提到，只要參選就是獨立參選，也不重回國民黨，這個立場至今沒有改變，而郭台銘也已親自否認等親民黨門票一事”，盼外界不要再多做揣測。

前總統陳水扁昨天說，郭台銘退選因為有來自中國的壓力，對此蔡沁瑜說，“絕對沒有，台灣選舉是台灣自己的事，也希望不要在自我矮化，既然這是我們自己的選舉，我們自己負責，中國或國台辦的態度，跟我們完全無關。”

否認因中方施壓而棄選

郭台銘決定不參選後，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜發表聲明，表示會盡一切努力，爭取郭台銘的支持與協助，韓國瑜亦會找機會當面向郭台銘請益。對此，郭台銘幕僚表示，不用刻意安排時間見面，郭台銘也不會回國民黨。

柯爸柯媽幫柯文哲登記 中選會：逾時不受理

台灣中選會受理總統連署登記經在昨天下午5時半截止，台北市長柯文哲稍早前已表態不參選，惟在截止前一度出現變化。柯文哲的乾妹、前彰化縣立委黃文玲下午帶同柯文哲的父母赴中選會為其登記參選，但因逾時不受理。

黃文玲強調，在截止時間前已抵達中選會，而柯文哲當時亦正在附近，表示處理有關手續後便會前來。惟按中選會規定，若需委託他人登記，需備齊申請書、委託書、正副總統參選人的身份證正本等相關文件。隨後，柯文哲的現身引發聯想，不過幕僚則稱，柯文哲是要去接父母回家。

中選會副主委陳朝建說，柯文哲並沒有親自到中選會3樓的受理櫃台，而是黃文玲前往，但因為已超過截止時間，依法不得受理登記。

黃文玲等人在現場抗議，她自稱有帶柯文哲的證件，並在受訪時指出，很多人都希望柯文哲出來參選，因此他們自發性來先幫柯文哲登記。

共8組人馬登記

中選會指出，在申請受理期間，共有50人前去領表、8組申請登記，其中包括前副總統呂秀蓮、新黨參選人楊世光。中選會稍後將公告被連署人名單，被連署人須在45天內得到28萬384人以上連署，才可獲得參選資格。