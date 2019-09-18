安華：競爭者名不正言不順 明年5月我該任相

（吉隆坡18日訊）公正黨主席拿督斯里安華以“名不正、言不順”，形容所有競爭者，或潛在的首相候任者，同時強調自己應該在2020年5月接任，成為大馬第八位首相。

這也是安華首次明確的指出自己的任相日期。

安華說，在馬哈迪任相2年屆滿後辭職，他則在2020年5月接任首相，是希盟政府裡取得的共識，並認為他真正拜相的日子，應該不會距離2020年5月太遠。

“我們已經達到共識，即馬哈迪會辭職，然後由我接任，我是這麼認為的。”

他說，他應在2020年5月接任成為首相，至於其它競爭者，或潛在的相位候任者，都不具合法資格，“名不正也言不順”（No Legitimacy）。

安華也是波德申國會議員。首相敦馬哈迪在509大選後重掌相印，承諾在2年後交棒給安華，唯過程充滿變數。安華今日在接受彭博社電視“亞洲市場”節目主持人哈斯琳達專訪，提及他能否在2020年順利接任首相一職時說，目前並沒有出現其它潛在的候任者。

“目前沒有任何跡像顯示，有任何單位提出、推廣或遊說其它人成為候任首相，但這並無法阻止其它人對相位虎視眈眈。”

“但是，這些對相位虎視眈眈者，注定是毫無關連（Irrelevant）的。”

安華說，一旦成為首相，當務之急是振興國家經濟，同時糾正主持人的說詞，指希盟政府其實已經兌現了一些競選承諾，如確保新聞自由、司法改革及加強打擊貪污力度。

“你要知道的是，要在過去的既定文化里來打擊貪污，是一件不容易的事。”

“在馬來西亞，政府必須減輕馬來人在政治上的恐懼和擔憂，更重要的是採取行動，讓各族人民都能擺脫貧困，同時必須制定政策，公平分配國家財富，以解決貧窮問題。 ”

印尼林火害慘大馬 我們應該憤怒

大馬近日飽受嚴重煙霾災害，來自印尼林火的煙霾已經導致人民苦不堪言，各學校也因此宣佈停課，安華說人民應該感到憤怒，並譴責印尼救火不力，導致整個東南國家都飽受煙害。

“我們應該感到憤怒，我認為此事悠關生態福利，這不是小事，卻影響了數百萬人的日常生活。”

安華說，導致林火的大型種植公司應負擔滅火費用。

“無論是馬來西亞、新加坡或印尼，我們都應該更加嚴厲，我是的意思是，這些都是大型種植公司，為何無法確保他們被問責，至少負擔滅火費用。”