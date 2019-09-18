傳確定伊朗導彈襲油廠 美卿與沙地商討對策

（華盛頓、利雅得18日訊）沙地阿拉伯石油設施遇襲，沙地及美國都指是由伊朗策劃。路透社引述3名美國官員指，相信這次襲擊來自伊朗西南部，涉及巡航導彈及無人機，比原先所想的複雜及精密。沙地國防部今天會舉行記者會，展示伊朗參與襲擊的證據，包括有使用來自伊朗的武器。伊朗則否認涉及事件。

多個美媒引述消息指，美國已確定攻擊來自伊朗南部地區，涉及20架無人機及巡航導彈

沙地將展示證據

。美國有線電視新聞網絡（CNN）引述美沙兩國調查人員結果，低空行巡弋導彈是發射自伊朗西南部緊鄰伊拉克邊境的基地，途經伊拉克南部和科威特，之後擊中目標。

針對巡弋導彈發射途徑，消息人士表示，由於美、沙兩國在波斯灣的雷達偵測能力最為強大，沙地防空系統也著重波斯灣，導彈避免經過波斯灣以增加擊中機率。

美國正計劃和盟友聯手制裁伊朗。副總統彭斯表示，國務卿蓬佩奧將飛抵沙地，討論如何回應襲擊。

導彈經伊拉克避開雷達

伊朗外長扎里夫否認伊朗涉及襲擊，並認為襲擊是也門戰爭受害者所為。扎里夫批評美國對其盟友4年來轟炸也門嬰兒的舉動，毫不感傷心，反而當也門受害者用唯一方法反抗時卻大感難受。他又稱，怪責伊朗不會改變局勢，結束也門戰爭是唯一解決方法。

沙地石油設施日前遇襲，導致每日產油量大減超過一半，相當於570萬桶；沙地國營石油公司沙地阿美表示，其中一座遇襲煉油廠已恢復每日200萬桶產量。沙地石油部長阿卜杜勒阿齊茲亦表示，因襲擊而減少的產油量，有一半已恢復，預計到本月底，每日產油量可回復至1100萬桶，到11月底增至1200萬桶。