印尼林火煙霾擴散 波羅州人猿呼吸道感染

（雅加達18日訊）印尼大規模森林大火持續延燒，有毒煙霾不僅蔓延至新加坡和大馬，也嚴重影響瀕臨滅絕的人猿及其棲息地，動物保護組織稱，至少37隻人猿出現呼吸道感染的症狀。

印尼政府已部署數千名軍警作為臨時消防員、派出數十架消防飛機，對抗把蘇門答臘島和婆羅洲島上原始森林燒成焦土的大火，大規模火災已讓東南亞部分地區出現嗆人的煙霾。

婆羅洲人猿生存基金會說，大火引發的煙霾正影響救援中心照顧的數百隻類人猿及野放的野生動物。基金會說：“濃厚的煙霧不僅危害我們員工的健康...而且還影響我們目前照顧的355隻人猿”，這僅是指加里曼丹一個救援中心的情況。基金會指，“多達37隻年輕的人緣疑似患有輕微的呼吸道感染。”

位在東加里曼丹省三波加雷斯塔里雨林的救援設施，空氣品質非常惡劣，動物一天戶外活動的時間被限制在幾個小時。過去幾十年，人猿的自然棲地大幅縮減，根據國際自然保護聯盟（IUCN）的數據，婆羅洲人猿的數量從1973年約28萬8500隻，下降至今約10萬隻。

總統下令加緊滅火

霾害日漸加劇，印尼總統佐科威歸咎地方政府反應緩慢，下令加強取締引發林火的個人和公司，並指示國家減災署擴大人造雨範圍和增派人員加入撲火行動。佐科威說︰“我們將派更多人到場滅火，但在火災發生前做足防火措施才是要點。”他對地方政府在林火蔓延前未能及時反應，感到遺憾，並促民眾勿再採用刀耕火種的開墾土地方式，責令有關部門嚴厲執法。