【港反修例示威】黃之鋒何韻詩出席聽證會 促美國會通過香港法案

（華盛頓18日訊）美國國會有議員提出《香港人權及民主法案》，有參議員預料最快10月中會通過草案。國會及行政當局中國委員會昨天就香港情況舉行聽證會，香港眾志秘書長黃之鋒及歌手何韻詩等獲邀出席發言，兩人均呼籲美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》。

黃之鋒指，香港目前正危險地步向一國一制。對於過去3個月的反修例示威，他批評政府未有聆聽訴求，化解政治危機，反而加大警隊權力，警方並濫用武力，雖然特首林鄭月娥本月初撤回修例，但黃之鋒認為，撤回修例的決定已變得毫無意義，認為這場運動遠未去到結束，港人最重要的訴求是要有真正的結構改變，即是有自由的選舉。

港步向一國一制

何韻詩發言時批評林鄭誤判形勢及態度傲慢，結果演變成北京全力打壓香港事務，又認為香港已變成警察國度。她促請美國國會通過《香港人權與民主法案》，認為並非所謂的外國干預，亦非港獨，而是追求普世人權、民主和自由。

她又說，自己作為歌手，5年前因為支持雨傘運動被中國列入黑名單，現時中港台的名人都受壓，要表態支持北京政府。

港人華府成立香港民主會 黃之鋒何韻詩等人力挺

為尋求美國對香港關注與支持，在美港人今天在華府成立“香港民主會”，香港眾志秘書長黃之鋒、歌手何韻詩出席力挺。黃之鋒表示，希望透過該組織讓更多美國民眾關注香港。

黃之鋒、何韻詩等人出席美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）舉辦的聽證會後，隨即出席“香港民主會”（HKDC）成立記者會。

黃之鋒表示，現在是香港的關鍵時刻，香港民眾在世界上有許多國際盟友，現在華府成立第一個以香港議題為關注焦點的組織，希望能教育更多美國民眾，讓他們關注香港議題。

他並透露，多年前訪問美國時，曾向友人提起，在美台灣人為美好未來奮戰，而成立台灣人公共事務會（FAPA），“香港人呢？”在香港如此艱困卻又美好的關鍵時刻，終於在華府成立“香港民主會”，讓全世界能關注香港。

黃之鋒會後接受訪問時表示，香港抗議活動現在獲得國際社會關注，希望美國政府在中國外交政策上能更支持香港人，明白人權自由的重要性。他也呼籲美國政府停止出口任何武器給香港警察。

何韻詩則感性地表示，沒有人想過香港人可以做到，但年輕世代展現他們的勇氣與決心。她非常開心能見到這場運動能獲得海外的關注。