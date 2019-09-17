國庫控股脫售太子閣醫藥中心 套現10.2億以享流動現金

（吉隆坡17日訊）隨著首相馬哈迪指國庫控股（Khazanah Nasional）應出售不屬於其核心業務的任何股份及資產，以便政府可從中受益，國庫控股隨即宣布脫售吉隆坡太子閣醫藥中心，以便套現10億2000萬令吉。

《當今大馬》一則報導指出，根據大馬交易所刊登的匯報，國庫控股去年是通過子公司Pulau Memutik Ventures有限公司，以10億8600萬令吉的價格買下太子閣醫藥中心。

在這之前，太子閣醫藥中心聲稱自己擁有可媲美酒店豪華套房的病房，不過，在國庫控股去年向國油提出獻購時，這家醫藥中心一直處於蒙虧的處境中。

國庫控股是於周二發文告指出，Pulau Memutik Ventures有限公司與Pantai Holdings有限公司已簽署股份脫售合約，以把在該醫院的股權完全脫手。

Pantai Holdings是綜合保健控股（IHH Healthcare Berhad）間接擁有的子公司。

“2018年，國庫控股策略收購太子閣醫藥中心，以打造大馬醫療保健設施，並準備將之推廣吉隆坡為有素質的醫療中心。但因國庫控股最近更換方針，因此議決出售太子閣醫藥中心予國庫控股旗下平台──綜合保健控股。”

文告聲稱，這項交易將能協助太子閣醫藥中心受惠於綜合保健控股的大馬運作和廣大全球網絡。

“這項交易符合我們的最新方針，而且國庫控股享有流動現金來符合未來資本投資。”

“此外，國庫控股也有信心，太子閣醫藥中心可從綜合保健控股豐富優等醫療服務經驗中受惠，並可加強綜合保健控股作為大馬醫療運作的龍頭地位。”

“而國庫控股仍掌握綜合保健控股的26.04%股權，所以我們繼續成為重要股東。”

不過，這項交易還需要當局和相關單位批準。

國庫控股去年脫售IHH股份 日本公司崛起成大股東

去年年杪，國庫控股以84億2000萬令吉脫售16%綜合保健控股（IHH Healthcare Berhad）的股份予日本三井物產株式會社（Mitsui & Co Ltd）。

因此，雖然國庫控股宣稱本身仍是綜合保健控股的重要股東，但三井物產株式會社實已掌握綜合保健控股33%股份，並崛起為綜合保健控股的最大股東。

首相兼國庫控股主席馬哈迪早前指出，國庫控股在過去這些年來偏離初衷，並投資過多無關的企業，因此，它應該脫售無關於它核心業務的股權和資產。