林吉祥：3R描繪反巫伊王室 巫伊合作誣衊火箭

（新山17日訊）行動黨元老林吉祥指出，穆斯林團結集會全國合作憲章是假新聞和仇恨言論憲章的第3個證據，因為在憲章簽署的48小時內，社交媒體上的假新聞和仇恨言論激增，利用3R把民主行動黨描繪為反馬來人、反伊斯蘭和反王室的錯誤形象。

林吉祥也是依斯幹達公主城國會議員，他今日發表文告說，第一個證據是巫統副主席拿督斯里依斯邁沙比利在星期六的穆斯林團結集會演講時散播的假新聞，聲稱大馬伊斯蘭發展局（Jakim）和清真認證程序已轉移到財政部，以及他發表的仇恨言論，要在穆斯林社群中引起警戒、恐懼和仇恨，即非穆斯林現在負責清真認證程序。

“第二個證據是伊黨主席拿督斯里哈迪阿旺在民都魯舉行的馬來西亞日活動上發言捏造假新聞，聲稱民主行動黨要將該州的控制權和財富交給華人。以及他發表的仇恨言論，要在穆斯林社群中引起警戒、恐懼和仇恨。

“很明顯的，新一輪的假新聞和仇恨言論與之前的攻擊不同——它將把重點放在行動黨是希望聯盟的老大，而且是在政府中操縱部長，包括首相馬哈迪醫生的傀儡大師。”

他表示，新的假新聞和仇恨言論運動建立在極大的謊言之上——因為行動黨不是希望聯盟政府的“老大哥”或“傀儡大師”。他曾預料到這個伎倆，這也是他決定不加入內閣的其中一個原因。

他重申，馬哈迪不是他的傀儡，而他不是馬哈迪的鷹犬——盡管有兩個相互矛盾的妖魔化運動，一個（巫統和伊黨）將他描繪為希望聯盟政府的傀儡大師，另一個（馬華公會和民政黨）將他描繪成被馬哈迪操縱的傀儡。

他也在文中稱，他在社交媒體上看到廣泛流傳的其中一個帖子，描繪他攻擊馬來統治者——這完全是虛假和不真實的，並相信最終真相將戰勝假新聞，以及善意、理解與和諧將戰勝仇恨言論。