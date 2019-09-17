專種棕油難有優渥收入 郭素沁籲兼養牛羊





（古晉17日訊）原產業部長郭素沁說，我國油棕種植已開始泛濫，若只靠種植油棕，將無法帶來優渥收入，因此建議小園主將農作物多元化，除了專註種植油棕，也可以飼養牛、羊、雞等，進而賺取可觀收入。

她也呼籲所有小園主把握機會，申請大馬永續棕油認證（MSPO），避免面對油棕果被油廠拒收或以低價收購的情況。

據悉，大馬永續棕油認證專為我國棕油業如油棕園、中小型莊園、獨立及組織性小農場，及棕油加工設施等提供國家棕油認證的計劃，旨在提升競爭力並鞏固我國棕油領域的形象。

郭素沁今日在三馬拉漢民事中心與砂拉越油棕種植業者進行交流會後召開記者會時，如是指出。

她指出，截至今年7月31日為止，在馬來西亞585萬公頃油棕種植地當中，有275萬公頃或47%的油棕種植地獲大馬永續棕油認證，其中235公頃為牧場及40萬300公頃小莊園。

此外，有271所或61%的棕櫚果工廠也獲該認證。在162個永續棕油集群（SPOC）地區中，有128個獲得該認證，其中1萬4400個是私人小園主，占地56萬6400公頃。

至於砂拉越方面，她說，在32個永續棕油集群（SPOC）地區中，有22個已獲得認證，其中私人小園主有4146人，占地2萬5692公頃，同時58%油棕種植地也獲得認證。

“在砂拉越獲得大馬永續棕油認證的小園主比例仍然偏低，23萬8400公頃油棕種植地中，只有11%獲認證。未能獲認證的因素很多，其中小園主對認證意識不高，也不清楚政府提供的多項便利。”

她說，政府為小園主提供多項便利，特別在申辦該認證的手續費給予全免，此項優惠直至今年12月31日結束。因此，她促請未申辦該認證的小園主馬上採取行動，避免錯失良機。

小園主津貼每公頃增至55元

另外，她提到，政府也提高小園主的津貼，從原本的每公頃10令吉增加至每公頃55令吉。

另一方面，郭素沁提到，政府將於明年起將B10生物柴油提升至B20生物柴油（混合20%棕油），而砂拉越方面有4個倉庫，其中位於中區的倉庫則需獲得提升。

對此，她表示，該部將向財政部申請撥款，以提升有關倉庫。她相信，一旦落實B20生物柴油計劃，將有效提升棕油價格。