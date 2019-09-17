疑勾結犯罪起印章護照 移民官女商人被捕

（八打靈再也17日訊）巡警在吉隆坡國際機場中場終站建築（MTB KLIA）的第一車道發現一輛可疑車子，截查後揭現一名移民局官員涉嫌勾結公司管理顧問，因為該官員的轎車的車身及引擎號碼與註冊的不相符，加上在非執勤日攜帶移民局出入境印章、貼紙、護照等之外，女子的車內也有中國及印尼護照，以及逾百張寫有“馬來西亞移民局”字眼、各編號的淺綠色貼紙等，因此警方懷疑他們2人涉嫌犯罪，所以將他們逮捕。

這起事件於昨天下午1時30分，發生在停車場大樓C/D旁的吉隆坡國際機場中場終站建築（MTB KLIA）的第一車道；被捕的華裔女子，為45歲的公司管理顧問，另一名則是40歲的巫裔移民廳官員。

塑料箱里有現款護照貼紙

據悉，當時巡警在進行巡邏，發現一輛可疑的銀色轎車，並上前進行檢查工作，巡警發現車內有一名華裔女子，而且在前座乘客位子下藏有一個灰色的塑料箱子，里面有120張面額50令吉的現金（6000令吉）、16令吉錢幣、2張中國護照、1張印尼護照、1張紅色身份證、152張寫有“馬來西亞移民局”字眼、各編號的淺綠色貼紙、12個移民局出入境印章及2個紅、黑色的印章盒。

據知，該女子當時也主動向巡警交出的藍色小包，里面裝有2702令吉85仙，這些現金由24張面額100令吉、6張面額50令吉的現金及一些錢幣組成；巡警還搜出1張黑色的SD卡及3部不同型號的手機。

與此同時，該名女子向巡警招認，該3本護照為她的友人所有，不過他們3人目前在國外，打算入境我國；巡警懷疑他們2人涉嫌犯罪，所以將他們逮捕。

消息說，後來，一名巫裔男子（40歲）靠近轎車，向巡警坦誠自己是移民局官員，當時並不是在執勤，並表示該轎車及灰色塑料箱子皆是他的。

初步調查，被捕的2人皆沒有犯罪前科，不過該輛轎車的車身及引擎號碼與註冊的資料不相符，已帶返吉隆坡國際機場航空城警局（Balai Aeropolis）進一步調查。

不過，截至目前，警方尚未對此作出任何回應。