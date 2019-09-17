跪歉長子又借阿窿 父母怒斷親子情

（新山17日訊）一對中年夫婦早前曾幫21歲長子償還8萬多令吉的大耳窿債務，當時長子跪地道歉並答應不再重犯，詎料最近又再欠大耳窿錢，如今兩老對於債務已無能為力，表示要與長子斷絕關系，呼籲債主勿再騷擾他們。

46歲的事主蔡文其和鄭薇詩（商人）今早在馬華新山區會公共服務與投訴局主任鄭志文陪同下召開記者會，宣布與長子蔡鎮泓脫離父子/母子關系，要求大耳窿不要再上門追債，並稱一切債務由長子自己承擔，與他們夫婦倆無關。

他們提及，他們是最近才得知長子又欠大耳窿，而且還被新加坡執法單位逮捕後關押。

蔡文其說，長子高中畢業後從事殯葬業工作，疑在外誤交損友，去年欠下大耳窿債務，當他們夫妻倆發現時，長子已欠下逾20組大耳窿。他們當時給長子一次機會，因此幫忙還清了債務，並將長子送到新加坡從事廚師工作，希望後者學習獨立，詎料一年後的今天，長子卻又重蹈覆轍，還背上官司。

報警隔2天又貼大字報

他敘述，他和妻子於本月6日回家時看到大耳窿貼了追債的大字報在家門，於是立即報警備案，相隔兩天，大耳窿又將長子的身份證和新加坡工作準證副本丟入其家中，讓他們意識到長子可能又在外借貸，如今他們選擇不再接聽也不再看大耳窿的電話和簡訊。

鄭薇詩說，長子的最後一通來電是今年8月27日，當時長子告知當月月底會回新山住家，但此後卻處於失聯狀態。過後她依據大耳窿丟下的新加坡工作準證資料，找到長子的工作所屬公司人事部聯絡電話，探聽下才知道長子已於本月初在新加坡關卡處被逮捕，並且已被送到樟宜監獄，其涉及的案件將於10月份開審。(BPK)

收入穩定不賭 兒拒透露為何借錢

鄭薇詩指出，當初長子欠債，一直不肯透露為何事借錢，最後才說是幫借貸的朋友當擔保人，又說是因為要幫客戶先墊出錢。

她說，由於長子在中學時期會撒謊，加上長子對外借錢是以父母需要用錢為借口，因此對於長子的解釋，他們夫妻也半信半疑，只是他們夫妻倆不明白，長子有穩定收入、不穿戴名牌也不賭博，究竟是為何要向大耳窿借貸？

鄭志文就此事件，呼籲家長們關註孩子交友情況，一旦發現孩子誤交損友就應當機立斷讓孩子與損友斷交。

他也希望警方開檔調查此案，並且採取舉措保障事主家人安全。

此外，他表示，已嘗試協助事主與上門的大耳窿斡旋，並呼籲大耳窿不要再上門騷擾事主。