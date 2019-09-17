客貨車用假車牌 2男運66萬元私煙被捕





（新山17日訊）2名華裔男子企圖走私大批香煙，準備通過新柔長堤新山關卡（蘇丹依斯幹達大廈）偷偷運入大馬，惟最終遭柔州關稅局執法人員識破逮捕，被搜出總值66萬5720令吉的含稅走私香煙。

柔州關稅局局長拿督莫哈末哈米丹今日在記者會披露，柔州關稅局於9月11日淩晨4時起獲上述走私香煙，所有的走私香煙皆藏在客貨車內。

“客貨車用的是假車牌，車鏡安裝超黑隔熱膜，車子內部經過改造，香煙就藏在座位下。”

他指出，被充公的是中國和越南牌子的香煙，分別裝在大箱子內，總計有89個大箱，香煙價值總計7萬1200令吉，逃稅金額達59萬4520令吉，因此，總額為66萬5720令吉。執法人員也當場扣押一輛客貨車以及一輛轎車。

落網的華裔男子分別30歲和46歲，其中30歲男子負責駕駛客貨車，46歲的男子則另開一部轎車負責帶路和探風。

兩名男子觸犯1967年關稅法令135(1)(v)(aa)條文，一旦罪成，可被判處不少過充公物價值的10倍，或10萬令吉，視何者為高，以及不超過充公物價值的20倍或50萬令吉，視何者為高，或堅禁不少過6個月，或不超過5年，或首次觸犯者將兩者兼施。

莫哈末哈米丹說，30歲男子今日在推事庭被正式提告，案件將擇日過堂。不過46歲的男子因車內無走私香煙，副檢察司基於證據不足而未提告並將他釋放。

他強調，走私活動將令國家損失稅收，民眾若有任何線索欲投報，可撥打關稅局熱線：1-800-88-8855。

今日出席記者會的包括柔州關稅局高級助理局長沙烈漢（調查）、高級助理局長阿吉茲（執法）、查案官阿都法達等。