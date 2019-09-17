推體驗檳城卡 20景點任你玩

（檳城17日訊）檳城推出“體驗檳城卡”（Penang Experience Pass）1日、2日和3日券，州內20個旅遊景點任你游。

檳州旅遊發展、藝術、文化及古蹟委員會主席楊順興說，根據調查，線上旅遊服務是東南亞最大的網絡經濟，在2018年的總成交額為297億美金（約1241億令吉），預計會在2025年增長至780億美金（約3260億令吉）。

他說，由於當代旅遊消費模式已改變，人們更信賴網絡平台，上網找機票、酒店和旅遊服務，因而檳城環球旅遊機構（PGT）聯合PlayPenang趁勢推出旅遊卡，將州內旅遊景點介紹給遊客。

一日遊20景點可省近600元

“遊客可根據不同的價格，選購1日券、2日券或3日券，而大馬卡持有者及兒童購買此卡，也有特別優惠價。”

根據資料，1日券成人價149令吉，若持大馬卡購買，只需119令吉，一日內暢遊20個景點最高可省下591.69令吉。

楊順興今日主持體驗檳城卡推介禮時說，檳城旅遊業者趁勢推出這個屬於100%檳城景點的旅遊平台，相信未來將陸續增加更多景點。

PlayPenang首席執行員林奕豪說，此卡採用線上操作，有意購買者可瀏覽https://experiencepenang.com.my，無需下載手機應用程式。

“可暢遊檳城20個景點包括檳州博物館、升旗山The Habitat、光大The Top、Entopia蝴蝶公園及熱帶香料園等。”

採線上操作無需下載App

根據資料，此卡除了可訪問20個以上的熱門景點，尚包括一天Hop On Hop Off巴士旅程，及額外的獨家優惠和折扣。更多詳情可登入官網查詢。

出席嘉賓包括大馬酒店業者公會檳城分會主席邱武林、檳州旅遊景點業者協會（ATAP）主席莊學騰、檳城丹絨武雅彩虹天堂大酒店總經理古拉萊、檳州環球旅遊機構首席執行員黃茁源、各酒店及參與商家代表等。

體驗檳城卡售價

1日券 成人149令吉（大馬卡119令吉） 兒童89令吉（大馬卡69令吉）

2日券 成人289令吉（大馬卡219令吉） 兒童175令吉（大馬卡135令吉）

3日券 成人419令吉（大馬卡329令吉） 兒童259令吉（大馬卡199令吉）