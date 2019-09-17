世皇訴羅斯瑪索珠寶案 高庭準7.5萬擔保費

（吉隆坡17日訊）前首相夫人拿汀斯里羅斯瑪被珠寶商索回6000萬的珠寶一案，高庭批準訴方黎巴嫩珠寶公司世皇貿易公司（Global Royalty Trading SAL）以7萬5000令吉作為擔保費。

高庭聆審有關羅斯瑪於8月提出的2項申請，即要求訴方世皇貿易公司繳付50萬令吉擔保費，及聘請一名獨立專家檢驗4件珠寶是否遭警方充公。

世皇貿易公司的代表律師拿督大衛古魯巴南在庭外聲稱，法官王志林（譯音）在聆審中諭令其當事人世皇貿易公司以7萬5000令吉做擔保，並須在10月11日前付款，否則相關訴訟將遭撤回。

10月11日前須付款

他表示，羅斯瑪提出以50萬令吉作為擔保費的申請，對於外國公司來說並非合理數額，因此，法庭允準其當事人以7萬5000令吉繳付擔保費。若訴方勝訴，羅斯瑪就須承擔上述相同數額的堂費。

他提到，法官批準羅斯瑪的第二項申請，即要求專家核實珠寶數量，目前相關珠寶已由國家銀行保管。

另一方面，羅斯瑪代表律師拉吉瓦南比亞則指出，若答辯方發現國家銀行及警方所提呈的文件中，相關珠寶數量有所差異，才會另請專家進行檢查，但前提是要獲國家銀行同意，以免藏在保險庫的珠寶受到安全威脅。

世皇貿易公司於2018年6月26日入稟高庭，要求羅斯瑪歸還珠寶或者支付珠寶的價格1479萬美元（約6000萬令吉）。

依據訴狀所指，該公司是通過2位代表親手送上44件珠寶首飾給羅斯瑪，當中包括鑽石項鏈、耳環、戒指、手鐲和頭飾，每件的價值介於12萬4000至92萬5000美元。