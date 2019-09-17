2021年起分時段計算 12pm至6pm電費最貴

（布城17日訊）國家能源公司的“電費浮動機制”料將於2021年第一季落實，屆時家庭用戶的電費將分時段收費，而中午12時至下午6時這個高峰時段的電費將會較高。

“電費浮動機制”是“馬來西亞電力改革2.0計劃”（MESI 2.0）下推出的措施，旨在讓人民有機會在按時段收費機制（eTOU）下，可以在非高峰時段享有較低的電費。

國能目前已對商業和工業領域用戶，提供根據3個時段不同收費的按時段收費機制。

能源、科技、科學、氣候變化及環境部長楊美盈說，按市場需求徵收電費的概念，將能讓民眾在政府於2020年第四季推出能源零售方向時，對收費制度更容易明白 。

她接受《每日新聞》訪問時說，家庭用戶現在是根據平均標準的機制來計算電費，然而電費其實是根據每半小時更動的市場需求來計算價格。

改變生活習慣省電費

她指出，電費每一天會在需求量低時下調，而家庭用戶卻是以平均的用電量來付費。

她相信，消費人可以通過“電費浮動機制”來改變生活習慣，選擇用電的時段，從而減少電費。

她強調，政府也保證將會繼續推行目前為低收入者提供的電費補貼，包括在“愛心援助計劃”（e-Kasih）下的每月40令吉電費回扣。

目前家庭用戶的電費，是每千瓦時39.45仙。根據平均標準的電費機制來計算，用電量0至200千瓦特的收費21.8仙，201至300千瓦特的收費33.4仙，用電量301千瓦特至600千瓦特的收費51.6仙，而用電量601千瓦特至900瓦特的收費則是54.6仙。

楊美盈指出，正在草擬的“馬來西亞電力改革2.0計劃”旨在鼓勵對消費人有利的創新，也是在開拓商機，讓其他的能源零售商推出最具創新精神的配套。

她認為，本地電供業者在“馬來西亞電力改革2.0計劃”下，將會更具競爭與挑戰，包括開放燃料採購措施、推介電力批發市場、更競爭的零售服務及綠色能源貿易等。

“目前，只有國家石油公司和國能提供天然氣與煤炭供應，可是，通過開放燃料與採購競爭，將有助於提高成本效益，何況燃料占了電費的42%。”

她表示，獨立發電站可以通過開放燃料採購獲得價格更低的燃料供應，如此一來，消費人也可以從中受益。