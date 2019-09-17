【一馬案開審】 設登嘉樓投資機構 安哈里稱不知誰主意









（吉隆坡17日訊）前首相拿督斯里納吉被控一馬發展公司（1MDB）洗黑錢和濫權案第八天審訊，辯方律師向前納吉前特別官員拿督安哈里出示2008年的一份內閣會議記錄，主張安哈里在2008年已知道成立登嘉樓投資機構（一馬發展公司前身）並非納吉的主意，而是時任國家元首蘇丹米占再納阿比丁的主意，但不獲後者認同此說法。

安哈里以本案第八名證人身份第五度上庭供證。當局辯方首席律師丹斯里沙菲宜交叉盤問他將一馬公司形容為納吉的“嬰孩”（baby）是什麼意思時，他解釋，這是因為一馬公司對納吉很重要。惟成立一馬公司的主意是否來自納吉，他表明不知道。

沙菲宜接著追問，登嘉樓投資機構和一馬公司又是誰的主意時，安哈里同樣說明不知道。

辯方出示2008年會議記錄

此前，他在供證時提到，曾與大馬富商劉特佐出席一場由時任國家元首蘇丹米占再納阿比丁主持的會議，商討成立一馬發展公司前身，即登嘉樓投資機構。

此案主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司曾發表開案陳詞時表示，此案聚焦在一馬發展公司的資金，此公司的前身是登嘉樓投資機構，由被告（納吉）將公司改名為一馬發展公司。

沙菲宜在交叉盤問中主張，成立登嘉樓投資機構是時任元首的主意。但安哈里回答他不知道。

針對安哈里的回答，沙菲宜出示了一些文件證明，包括2008年12月12日的內閣會議記錄。有關會議記錄，顯示當時是由時任首相阿都拉主持會議，他也是時任國防部長，納吉則是副首相。

沙菲宜接著讀出一段內容，有關國家元首蘇丹米占的禦詞，以100億令吉成立登嘉樓投資機構的提議，當中的部分資金來自債券發行和登嘉樓石油未來收入。

他也問安哈里，在內閣會議開始前，一般上，首相會和元首會面，這顯示登嘉樓投資機構的主意是來自於蘇丹或元首。安哈里則表明，根據會議記錄是的。

他也提到，登嘉樓每年會收到15億令吉石油開采稅，安哈里是否知情。惟安哈里回應說，他知道州政府會收到石油開采稅，但他不知具體數額。

傳召7人要求安哈里辨認

早前，在沙菲宜開始交叉盤問安哈里前，在主控官阿末阿克南副檢察司的要求下，法庭傳召了安哈里在證詞中所提及的7名人士，分別是一馬公司前主席丹斯里羅丁瓦卡瑪魯丁、納吉前助理拿督萬希哈、一馬公司前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉、一馬公司前首席執行員阿魯爾甘達、一馬人民基金項目經理施傳萬、一馬公司前首席財務長阿茲米塔西爾及納吉繼子里扎阿茲，要求安哈里辨認。

此外，在今日上午的審訊時段，沙菲宜在交叉盤問安哈里大約35分鐘後，要求法庭短暫休庭，因為需時間核實登嘉樓投資機構的文件，承審法官科林勞倫斯允許休庭。審訊在中午大約12時繼續審訊，沙菲宜也就此事向法官道歉。