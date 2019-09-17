慕尤丁：應考慮他國利益 美中有責任解決貿易戰

（美國．華盛頓17日訊）內政部長丹斯里慕尤丁說，我國相信美國和中國有責任尋找解決貿易戰的方案。

他說，所有經濟體都是全球經濟生態系統的重要組成部分。

“因此，美國和中國除了考慮本身利益，也應該考慮其他國家的利益，以尋找結束貿易戰的方法。”

“只有謹慎與考量所有國家的利益，我們才能共享繁榮。”

慕尤丁目前正在美國進行訪問；他周一在主題為“美國和馬來西亞經濟、政治與策略關系”的榕樹領導論壇上致詞時說，美國和中國是兩個世界最大的經濟體，這兩個國家繁榮的部分原因是與發展中經濟體的貿易，由於目前的貿易戰，發展中經濟體的貿易逆轉也不利這兩個經濟體。

他說，我國認為美中貿易戰會導致國家面對貿易緊張，因此各造受到關注。

他指出，美中貿易戰也引起不確定性，導致國際供應鏈改變及增加保護主義。

“這些不確定性將於未來數年對世界貿易產生深遠影響，當然也會威脅全球繁榮。”

“主要依靠美國和中國貿易的發展中經濟體將受到嚴重影響。”

此外，慕尤丁也提及，東南亞需要維持和平與穩定，這是區域和國際持續繁榮的重要前提。

他希望，馬來西亞被視為可連結太平洋和印度洋地區的關鍵國家。

他說，我國可發揮的角色包括與上述兩個地區的國家建立夥伴關系，以促進國內、區域及全球經濟成長，並通過促進安全以共享繁榮。

大馬需與多國合作

他說，我國需要與多個國家建立真正的合作，包括美國，以真正發揮上述角色。

慕尤丁也指出，馬來西亞相信，如果所有國家通過尊重彼此主權與自由，維持區域和全球和平及安全，那麼所有國家都能共享繁榮。

他認為，如果要維護全球和平與安全，所有國家必須保護彼此安全。

“我們必須達致協議，你的安全也就是我的安全。只有所有國家承諾維護共同安全，才達致和平及繁榮。”

他說，如果各國選擇追求本身利益，並陷入威脅對方安全的零和遊戲時，世界將會崩潰。

“到時我們將受到國際不穩定、貧窮和剝奪自由的困擾。這不是我們目標。”

慕尤丁周日抵達美國展開訪問，以加強馬來西亞和美國在安全方面的合作。他此次訪問的首站是華盛頓，接著將到紐約。