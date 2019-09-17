19日反貪內閣特委會議 商政府發支持信指南

（吉隆坡17日訊）國家施政、廉正及反貪中心（GIACC）總監丹斯里阿布卡欣透露，9月19日由首相敦馬哈迪主持的反貪內閣特別委員會（JKKMAR）會議，將針對政府人員和國會議員發出支持信的指南進行討論。

“這項指南是為了更加透明，同時讓他們對發出支持信時所需遵守的規定有所了解，並預料會於近期內發出。”

他今日出席2019年反貪及廉正論壇後說，發出支持信指南是《反貪大藍圖》115項計劃中的其中一項。

有關政治獻金，阿布卡欣說，相關法案正在草擬中，預料會於10月連同成立監察員委員會的法案提呈國會。

他說，成立獨立警察投訴及行為不檢委員會（IPCMC）的法案也會於10月的國會會議提呈及尋求通過。

他也透露，旨在確保商業機構不會為了本身的利益而涉及貪污的《反貪會法令》17A條文，將於明年6月1日生效，屆時私人企業若有人為了私利而涉貪，該企業的董事和管理層也會面對嚴重的後果。

他說，相關部長已經發出“程序指南”，也與私人企業匯報講解，確保企業的董事和管理層充分了解這項法令條文的程序。

“目前正在檢視其他法案與通令，以確保高度廉正及良好施政，消除貪污。”

反貪及廉正論壇由馬來西亞廉正學院（IIM）及Aram Global私人有限公司聯辦；出席者包括廉正學院代理首席執行員諾拉菲莎、砂拉越州首長署部長拿督達立祖菲立、論壇主要贊助商CDC集團副主席哈菲茲。

受詢財長購洋房與“基宮”案差別 阿布卡欣拒置評

針對一名與會者在論壇的問答環節，提出財政部長林冠英以低價購買洋房案，與前雪蘭莪州大臣基爾以低價購買兩塊土地興建“基宮”豪宅案有何不同之處的問題，曾任反貪會主席的阿布卡欣表示，他已不在反貪會，因此不予置評。

林冠英因在擔任檳城州首長期間以低價購買洋房而被提控，但案件較後時被總檢察署撤銷。

基爾則因以低價購買兩塊土地興建“基宮”豪宅案，被沙亞南高庭裁決受賄罪名成立，他提出上訴，但2015年被聯邦法院駁回，維持坐牢1年及充公“基宮”的刑罰。