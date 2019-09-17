240司機被終止服務 Grab 2周公布上訴結果

（八打靈再也17日訊）240名被終止服務的Grab司機，今日通過民政黨公共服務與投訴局向Grab公司提呈上訴及備忘錄；Grab公司承諾於兩周後，陸續回複這批上訴司機，包括告訴上訴者被終止服務的原因。

民政黨公共服務與投訴局主任張健峰代表240名被終止服務的Grab司機，向Grab公司提呈上訴及備忘錄後透露，Grab公司的代表向他們作出承諾。

他說，Grab公司會親自給240名上訴司機回複上訴的結果，包括讓上訴者知道被終止服務的原因。

他披露，之前因為司機沒有向Grab公司提呈完整的資料，導致上訴不成功，因此這次經過民政黨的協助，已完整地把資料提呈給Grab公司，這獲得Grab公司代表的贊賞。

接單沒有達標

“由於司機與公司有簽署資料保密協議，所以Grab公司只會以百分比來向民政黨匯報上訴結果，至於回複的細節，Grab公司會自行通過簡訊告訴司機。”

張健峰透露，在統計這240名司機的上訴理由後發現，接載顧客時接電話及取消訂單的原因占了最多數。

“這大部分當中，被終止服務長達1年，有者是1年半。”

他說，民政黨是於2個月前接獲這批Grab司機的求助，指Grab公司沒有給予明確的原因便終止他們的服務。

“民政黨希望在現在經濟欠佳的時候，Grab公司可以給這批被終止服務的司機一次機會。”

張健峰也呼籲其他被終止服務的電召車司機，可以自行提呈完整的資料給電召車公司作上訴，而非通過第三方的協助。

他也說，國內有42家電召車公司，任何有意成為電召車司機的民眾，可以選擇心儀的公司，無需執著於一家電召車公司。

另外，司機代表王煒盛（37歲）在受詢時指出，他是因為接單能力差而被Grab公司終止服務，但他表示，公司在沒有通知司機的情況下，對司機落實接單能力的新條規，這對司機不公平。

他說，他之前是兼職Grab司機，公司當初沒有規定司機一天內要接多少訂單，可是之後卻增設新條款，公司因為他接單沒有達標而終止他的服務。

他希望這次可以上訴得直，重新當回兼職電召車司機。

民政黨今日也代表240名Grab司機，向Grab公司提呈8大訴求，包括Grab公司不能無故終止司機戶口、補貼方式不夠透明、統一或管制電召車公司傭金制度、廢除共車系統、乘客實名認證、雙向評分制度以及給予電召車司機重生的機會。

陪同者包括民政黨黨員朱兆森及Grab司機代表陳美珠。