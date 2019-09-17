【恆毅女生肺癆逝世】是否醫療疏失 衛部設獨立小組徹查







（檳城17日訊）恆毅中學女中六生余佳珉早前因肺癆逝世，母親張登惠今日在會見衛生部副部長李文材的記者會上聲淚俱下，哭訴是檳城醫院急症部延誤診治，導致女兒無法及時被救回。李文材宣布成立外部獨立調查小組，徹查是否存在醫療疏失。

李文材是在檳城醫院院長室，會見余佳珉的母親張登惠、父親余國貴及姑姑余雪芳。與會者尚有檳城醫院院長拿督諾希達及檳州衛生局主任阿斯瑪雅妮。

母苦訴醫院延誤診治

姑姑余雪芳說，佳珉在2個月前咳嗽，到一般診所就醫時，醫生只說是普通咳嗽；但咳嗽持續不斷，甚至咳出血絲，於是再到診所就醫，醫生為佳珉照了X-光，懷疑是肺癆，便建議佳珉趕緊到檳城醫院做詳細檢查。

余雪芳續說，家人於8月23日帶佳珉到檳城醫院急診部求醫，急診部醫護人員卻指“No big deal”，即無大礙，如果咳嗽持續，隔天再來醫院。

“佳珉於隔天由救護車載到檳城醫院，情況惡化，最終於8月27日凌晨逝世。”

余雪芳說，她曾在國外任職護士長，她和家人都懷疑檳城醫院在救治上或存在醫療疏失。

“檳城醫院及衛生部有必要給我們一個明確交代。無論如何，佳珉都再也回不來了。”

另一方面，李文材說，外部獨立調查小組將涉及來自各州的相關專才，將在一至兩週內敲定小組的調查時間表，暫未能確定調查報告何時出爐，調查範圍包括是否存在醫療疏失等多方面。

33師生有肺癆菌跡象

李文材披露，衛生局人員已為接觸過余佳珉的總共376人，包括3名家屬及373名恆毅中學師生進行肺癆病菌檢測。3名家屬沒有被肺癆菌感染，但部分師生出現接觸過肺癆菌的跡象，需要做進一步檢測才能確認。

他說，在373名師生中，82人對在校內接受皮膚敏感測試（Mantoux Test）後，皮膚出現腫塊，因而需到醫院接受X-光檢查；在X-光檢查後，仍有33人出現接觸過肺癆菌的跡象，因此還需再接受血液檢查。

他指出，即便接觸過肺癆菌，也不一定會病發或存在傳播的風險，且肺癆菌可能以休眠狀態存在人體一輩子。但他提醒，如果免疫力因糖尿病等因素而降低，體內的肺癆菌可能會活躍起來。

他勸請有關人士要持續留意本身健康至少2年，如果出現不適，就得檢測及就醫。

我國每年肺癆死亡率6%

李文材說，我國近幾年，每年肺癆病例大概介於2萬4000至2萬6000宗，死亡率約6%。

“肺癆對我國仍是一大需要關注健康問題，外勞、移民及國際旅遊是肺癆案例增加原因。”

他披露，全國肺癆案例2015年2萬4220宗、2016年2萬4739宗、2017年2萬6168宗、2018年2萬5837宗。在2018年的2萬5837宗病例中，2184宗為死亡病例。

他說，我國在獨立初期的肺癆病發率相當高；在之後的20至30年間，在政府積極採取的衛生措施下，肺癆情況已受控制；到了八九十年代，在外勞進入我國後，病例重新回升。

外勞入境前須檢驗

他指出，合法外勞在獲准進入我國之前，都需接受外勞醫藥檢驗及監控有限公司（FOMEMA）的檢查，確保健康才獲准到我國工作；至於非法外勞方面，則需內政部及警方協助。

李文材提醒民眾，如果持續咳嗽兩週，或咳出血絲，就應趕緊接受檢測及求醫。

他指出，我國肺癆病患對肺癆藥物的抗藥性為5%，較國外低。他因此強調，肺癆病患必須接受與完整的治療，避免體內病菌產生抗藥性。

被詢及余佳珉是如何感染肺癆，李文材回應說，當局暫無法確定，但佳珉這期間並不曾出國。

他也說，曾經接觸過肺癆菌者須接受藥物治療，防止體內肺癆活躍起來，但所用的藥物劑量低於肺癆病患。

支氣管炎病患增逾30%

李文材指出，我國煙霾問題持續，衛生部持續監控國內22個政府衛生診所的情況，發現9月第二週相比第一週，因支氣管相關疾病而到診所的病患，增加了30至40%。

被詢及衛生部會否規定所有在校學生必須帶上口罩，李文材回應說，這屬於教育部權限，而一旦空氣污染指數達200點，學校就必須停課。

他提醒民眾，相較一般的手術口罩，N95口罩比較有效隔絕空污顆粒。