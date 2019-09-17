【恆毅女生肺癆逝世】哭訴急症部延誤診治 母促衛部醫院交代







（檳城17日訊）恆毅中學女中六生余佳珉早前因肺癆逝世，母親張登惠今日在會見衛生部副部長李文材的記者會上聲淚俱下，哭訴是檳城醫院急症部延誤診治，導致女兒無法及時被救回。李文材宣布成立外部獨立調查小組，徹查是否存在醫療疏忽。

李文材是在檳城醫院院長室，會見余佳珉的母親張登惠（47歲）、父親余國貴（55歲）及姑姑余雪芳（61歲）。

李文材在記者會後，走向張登惠，給予慰問。早已淚流滿臉的張登惠哭著對李文材說，“Say sorry有什麼用？女兒已經不在，你們能賠嗎？”

“我只要她活著而已，一個疏忽導致她沒了，真的冤枉，你知道嗎？要說sorry，不是跟我們父母說，要就整個急診部向佳珉說！”

張登惠說，佳珉是她唯一的女兒。女兒漂亮、乖巧，一直都很健康，就這樣突然離世，令她非常痛心。

“我一閉上眼睛就看到她，她的書包，她的東西，她真的不想走的。為什麼會變成這樣子？我真的不能接受，她才19歲。”

余雪芳說，佳珉在2個月前咳嗽時，診所醫生只說是普通咳嗽。後來佳珉咳出血絲，診所醫生便為佳珉照X-光，懷疑是肺癆，便建議佳珉到檳城醫院檢查。

她說，家人於8月23日帶佳珉到檳城醫院急診部，急診部醫護人員卻說沒有大礙，如果咳嗽持續，隔天再來醫院。

“佳珉於隔天由救護車載到檳城醫院，情況惡化，最終於8月27日凌晨逝世。”

無法確定如何感染

余雪芳說，她曾在國外任職護士長，她和家人都懷疑檳城醫院在救治上，或存在醫療疏忽。檳城醫院及衛生部有必要給家人一個明確交代。

對於家屬哭訴，李文材表示外部獨立調查小組由各州相關專才組成，最快在1至2週內敲定調查時間表，調查範圍包括此案是否存在醫療疏忽、余佳珉早期接受過的治療、呼叫救護車的過程、在醫院接受過的治療等家屬所提出的事項。

被詢及余佳珉是如何感染肺癆，李文材回應說，當局暫無法確定，但佳珉這期間並不曾出國。

與會者尚有檳城醫院院長拿督諾希達及檳州衛生局主任阿斯瑪雅妮。

33師生有肺癆菌跡象

李文材說，與余佳珉有過接觸的3名家屬及373名師生，經過肺癆病菌檢測後，全數受檢驗者都沒有開放性肺癆（Active Tuberculosis），這意味不存在肺癆菌蔓延的風險。

他說，在373名師生當中，有82人接受皮膚敏感測試後，因皮膚出現腫塊，需接受X-光檢查。之後，仍有33人出現可疑跡象，還需接受血液檢查。

他指出，即便接觸過肺癆菌，也不一定會病發或存在傳播的風險，且肺癆菌可能以休眠狀態存在人體一輩子。但他提醒，如果免疫力因糖尿病等因素而降低，體內的肺癆菌可能會活躍起來。

他勸請有關人士要持續留意本身健康至少2年，如果出現不適，就得檢測及就醫。

我國每年肺癆死亡率6%

李文材說，我國近幾年，每年肺癆病例大概介於2萬4000至2萬6000宗，死亡率約6%。

“肺癆對我國仍是一大需要關注健康問題，外勞、移民及國際旅遊是肺癆案例增加原因。”

他披露，全國肺癆案例2015年2萬4220宗、2016年2萬4739宗、2017年2萬6168宗、2018年2萬5837宗。在2018年的2萬5837宗病例中，2184宗為死亡病例。

他說，我國在獨立初期的肺癆病發率相當高；在之後的20至30年間，在政府積極採取的衛生措施下，肺癆情況已受控制；到了八九十年代，在外勞進入我國後，病例重新回升。

他指出，合法外勞在獲准進入我國之前，都需接受外勞醫藥檢驗及監控有限公司（FOMEMA）的檢查，確保健康才獲准到我國工作；至於非法外勞方面，則需內政部及警方協助。

李文材提醒民眾，如果持續咳嗽兩週，或咳出血絲，就應趕緊接受檢測及求醫。

他指出，我國肺癆病患對肺癆藥物的抗藥性為5%，較國外低。他因此強調，肺癆病患必須接受與完整的治療，避免體內病菌產生抗藥性。

煙霾致支氣管病患增40%

李文材指出，我國煙霾問題持續，衛生部持續監控國內22個政府衛生診所的情況，發現9月第二週相比第一週，因支氣管相關疾病而到診所的病患，增加了30至40%。

被詢及衛生部會否規定所有在校學生必須帶上口罩，李文材回應說，這屬於教育部權限，而一旦空氣污染指數達200點，學校就必須停課。

他提醒民眾，相較一般的手術口罩，N95口罩比較有效隔絕空污顆粒。