龍運甘榜又現虎蹤 居民：2周內第三次見到

（瓜拉登嘉樓17日訊）龍運鐵山的甘榜北索拉瑪兩個月前出現兩頭老虎，最近又有居民指在距離該地點約15公里的住宅區看到一頭老虎。

37歲的居民努瑪茲拉對馬新社說，她住在阿爾慕達菲比拉沙的哈慕尼花園住宅區，大概兩星期前，她親眼看到一頭老虎在住家附近四處走動。

“這是我在兩星期內第三次看到老虎出沒，不過有鄰居說上個月就看到有老虎出現在我們住家附近。”

她說，她和鄰居們對於這頭老虎的出現感到害怕，因此不允許孩子像往日般外出玩耍，擔心老虎會對孩子的安全造成威脅。

“我們希望當局可以盡快捕抓到那頭老虎，讓我們恢複正常生活。”

努瑪茲拉日前把一張所拍攝到的老虎照片上載到臉書，希望網民提供登州野生動物保護及國家公園局的聯絡電話，她向該局作出投訴後，已刪掉有關帖文。

另一方面，登州野生動物保護及國家公園局局長阿都馬力指出，該局已接獲居民的投訴，多名職員已前往該地點設置捕抓陷阱。

他促請居民時刻保持警惕，若看到老虎出現，馬上通知該局，以方便他們展開捕抓行動。

登州野生動物保護及國家公園局於今年7月19日在甘榜北索拉瑪附近的草叢，捕抓到一頭130公斤重、估計5歲大的馬來虎，不過這頭老虎於7月23日在霹靂州宋溪的野生動物救援中心接受治療期間不幸死亡。