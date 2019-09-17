敦馬：使問題惡化 內閣不委新人

（吉隆坡17日訊）首相敦馬哈迪今日確認，雖然有公眾批評一些被指表現不佳的部長，但在他擔任首相期間，是不會委任新人進入內閣。

首相今早接受BFM電台訪問時表示，委任新內閣成員可能會使問題惡化，而不是改善他們。

“如果我撤換一名部長和委任新部長，我有的候選人都是新人。現有的部長已有一年經驗。新的部長我需要給他時間適應新工作。他可能也無法表現。”

敦馬是針對詢問有關他會撤換任何內閣成員，包括遭民眾批評表現差勁的教育部長馬智禮一事，這麼回應。

“一名新部長不代表是好的部長。我們有一位新首相，我們認為這可能是好的，但不是，他也不好。”

敦馬並沒有明確說明誰是這位新首相。

現年94歲的敦馬表示，他的繼承人很有可能會打造自己的內閣。

“下一任首相可能有他自己的內閣。當改組內閣，它會製造問題而不是解決問題。它製造更多的問題。因此我不會傾向於通過換人的方式來解決問題。

“我之前有換過人，我下台，之後我被要求回來。”

提及他擔任首相已有兩年時間，敦馬錶示，他會履行其承諾，但同時需要確保他在交出職權之前，國家是回到正軌。

“我答應過，我將成為過渡首相。我會照辦的。我信守諾言。”

然而，當詢及他移交職權的日子是否逼近一事，敦馬回應說，給他設定一個時間將讓他更難實現他的目標。

“因為我必須確保在交接前解決大部分主要問題。設下一個固定時間讓我很難工作。”