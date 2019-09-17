涉引發林火霾害 印尼捕185人





（北乾巴魯17日訊）印尼警方已逮捕185名涉嫌引發林火，導致鄰國大片地區籠罩在煙霾中的嫌犯。根據環境保護法令，一旦燒芭罪名成立，他們將面對最高10年監禁。

印尼全國警察發言人普拉塞託說，這些人是在六個因林火而宣布進入緊急狀態的省份落網。當中23人的案件已在上週交由檢察官跟進，另45人將在本月晚些時候受審，其餘案件則仍在調查中。

此外，警方也在調查四家涉嫌與林火有關的企業。普拉塞托強調：“印尼警方將對任何被證實焚燒森林和土地的人執法，無論他們是故意或疏忽犯罪。……這是最後手段，最重要的還是預防。”

印尼已出動逾9000人投入蘇門答臘和婆羅洲的林火撲滅工作，但由於火患多發生在泥炭地，火勢可持續數月之久，導致滅火難上加難。

印尼林火的罪魁禍首是非法燒芭開墾的棕櫚油和紙漿廠家，而今年氣候較為乾旱，形同火上澆油。

綠色和平組織印尼支部林區保護倡導者魯斯馬迪亞說：“年年發生的林火和泥炭火是人類行為製造的危機。有時火會悶燒數月，排放溫室氣體及引發煙霾。 ”

撲滅泥炭火困難重重

他指出，泥炭火所釋放的煙霧比高溫林火多兩倍。根據世界自然保護聯盟的數據，印尼2015年爆發20年來最嚴重林火時，泥炭火患高峰期每天的碳排放量高​​達1600萬噸，比全美國同一時期的總碳排放量還要高。

撲滅泥炭火困難重重，包括泥炭火患地點多位於偏僻地區、泥炭地鬆軟車輛難通行、要撲滅地下火須往地下灌注大量水分。

印尼已出動幾十架直升機到災區投水滅火，但收效不大。國際林業研究中心泥炭地專家布雷迪指出：“當你面對的是大面積泥炭火……無論投下多少水都是不夠的，所以投水滅火效果甚微。”

另一個問題是地下火難以探測，因為它不會在地面產生足夠的熱氣，以致無法被捕捉熱點的衛星雷達探測到。

印尼當局已加緊取締非法燒芭活動，並採取行動修復泥炭地，但要撲滅林火，恐怕要等到下月雨季降臨。布雷迪指出，即使是在美國、加拿大、澳洲等擁有先進滅火設備和防火計劃的國家，撲滅林火仍然是一大挑戰，對印尼而言，這個挑戰難度更大，林火問題料將周而復始地出現。